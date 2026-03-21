Allanaron sedes de la AFA por presunto manejo irregular de fondos

Este viernes, la Justicia allanó la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, y en Ezeiza, en el marco de una investigación sobre la mansión en Pilar y el presunto manejo irregular de fondos. El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y ejecutado por la Prefectura Naval, con el objetivo de secuestrar documentación sobre las operaciones entre la empresa TourProdEnter y la AFA.

El centro de la investigación es el manejo de dinero por parte del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien sería propietario de la mansión ubicada en el municipio de la Zona Norte del conurbano bonaerense. La pesquisa se centra en la relación contractual que TourProdEnter había establecido con la AFA, presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, para administrar sus fondos en el exterior. A partir de ese acuerdo, González Charvay investiga posibles desvíos de recursos hacia entidades fantasmas.

Intervención de veedores designados por el Gobierno

El pasado lunes, el Ministerio de Justicia dispuso una intervención sobre la AFA en grado de veeduría por 180 días, con el objetivo de relevar toda la documentación contable y administrativa de la institución. Esta decisión fue tomada tras un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), que venía reclamando información sobre los balances y operaciones financieras de la asociación.

Para supervisar este proceso, se designaron dos veedores:

Rubén Miguel Pappacena, contador

Agustín Ortiz de Marco, abogado

Ambos tendrán acceso a:

Libros contables

Registros administrativos

Soportes documentales

Acuerdos comerciales de la AFA

Su misión será elaborar un informe final, aunque también podrán presentar reportes parciales si detectan situaciones que consideren urgentes o irregulares.

Alcance de la auditoría financiera y administrativa

Entre los aspectos que los veedores deberán analizar se incluyen:

Estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025

Cumplimiento del depósito de impuestos, aportes y contribuciones previsionales

Documentación relacionada con la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA)

Relaciones comerciales con firmas y personas bajo observación, entre ellas:

TourProdEnter LLC

Sur Finanzas

Javier Faroni

Erica Gillette

Ariel Vallejo

El objetivo de este análisis es determinar si hubo manejo irregular de fondos, posibles desvíos hacia empresas fantasma y la correcta administración de los recursos de la AFA en distintos proyectos, incluyendo inversiones en el exterior y el desarrollo institucional.

Contexto y consecuencias institucionales

La investigación combina medidas judiciales y administrativas, reflejando la profundidad de la sospecha sobre la gestión financiera de la AFA. La presencia de la Prefectura en los allanamientos y la designación de veedores especializados subraya la importancia del caso, que involucra a figuras clave de la asociación y a empresarios vinculados a contratos estratégicos.

Los procedimientos en Viamonte y Ezeiza, junto con la auditoría sobre balances, contratos y operaciones financieras, permiten a la Justicia y al Gobierno tener una visión completa de la administración económica de la AFA, así como de los vínculos entre dirigentes y empresas externas. El desarrollo de esta causa y los informes parciales que puedan surgir durante los próximos meses serán determinantes para evaluar la transparencia y la legalidad de la gestión de la principal institución del fútbol argentino.