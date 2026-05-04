Vélez igualó con Newell's y se mediará ante Gimnasia en octavos

Vélez igualó 1 a 1 ante Newell's en el estadio José Amalfitani, por la fecha postergada del Torneo Apertura 2026, y cerró la fase regular en el tercer puesto de la Zona A, por lo que no pudo superar a Boca en la tabla.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto se puso en ventaja a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando Florián Monzón conectó de cabeza un centro de Diego Valdés y la pelota ingresó tras pegar en el travesaño.

Sin embargo, la alegría duró poco: a los 14 minutos del complemento, Juan Ignacio Ramírez recibió una asistencia de Walter Mazzantti, definió ante Álvaro Montero y marcó el empate para Newell's. La jugada había sido anulada en primera instancia, pero el VAR corrigió la decisión y convalidó el 1 a 1.

Con este resultado, Vélez llegó a 28 puntos y quedó por detrás de Estudiantes de La Plata y Boca, que finalizaron primero y segundo, respectivamente, en la Zona A. Antes del encuentro, el "Fortín" necesitaba ganar por una amplia diferencia para escalar al segundo lugar.

El cierre del partido dejó una imagen incómoda en Liniers: los hinchas locales despidieron con silbidos a los jugadores, molestos por una actuación irregular y por no haber aprovechado la posibilidad de terminar mejor posicionado de cara a los playoffs.

Newell's, por su parte, rescató un empate como visitante en el final de una campaña floja, en la que quedó lejos de la clasificación a los octavos de final del certamen.

De esta manera, Vélez disputará la próxima instancia como tercero de su grupo y se enfrentará con Gimnasia y Esgrima La Plata en los octavos de final del Apertura.