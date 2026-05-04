Torneo Apertura: se confirmaron días y horarios de los partidos de octavos de final

La Liga Profesional de Fútbol oficializó la grilla de los octavos de final del Torneo Apertura 2026, una instancia que se desarrollará entre el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, inmediatamente después de la finalización de la fase regular y la confirmación de los 16 equipos clasificados.

Esta etapa introduce un formato de máxima tensión competitiva, donde cada encuentro define el futuro inmediato de los equipos en el certamen. La organización estableció que los partidos se jugarán bajo condiciones estrictas de eliminación directa, lo que incrementa el valor estratégico de cada minuto disputado.

Formato de competencia: eliminación directa sin margen de error

Los octavos de final se disputarán bajo un esquema claro y definitivo:

Partido único en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase de zonas.

en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase de zonas. En caso de empate en los 90 minutos reglamentarios , se jugarán 30 minutos de tiempo suplementario .

, se jugarán . Si la igualdad persiste, la clasificación se definirá mediante penales.

Este formato refuerza la importancia del rendimiento previo en la fase de zonas, ya que la ubicación determina la localía en una instancia donde no hay revancha posible.

Sábado 9 de mayo: clásicos, grandes y duelos de alto voltaje

La jornada del sábado comenzará a las 16.30 con uno de los encuentros más destacados del cuadro: el clásico cordobés entre Talleres (4° A) y Belgrano (5° B). Un duelo de alta carga emocional que abrirá la fase eliminatoria.

Más tarde, a las 19.00, será el turno de Boca (2° A), que recibirá a Huracán (7° B) en un escenario emblemático como La Bombonera, donde el equipo xeneize buscará hacerse fuerte en casa.

La programación del sábado se completará con dos partidos en simultáneo a las 21.30:

Argentinos Juniors (3° B) vs Lanús (6° A)

Independiente Rivadavia de Mendoza (1° B) vs Unión (8° A)

La presencia de equipos con distintas realidades de la fase de zonas anticipa cruces de alta intensidad y posibles sorpresas en la apertura de la etapa decisiva.

Domingo 10 de mayo: jornada de grandes enfrentamientos

El domingo ofrecerá una agenda igualmente cargada desde temprano. A las 15.00, Rosario Central (4° B) enfrentará a Independiente (5° A), dando inicio a una serie de duelos con fuerte tradición en el fútbol argentino.

A las 17.00, será el turno de Estudiantes (1° A) vs Racing (8° B), uno de los cruces más llamativos por la diferencia de posiciones en la fase de zonas.

La continuidad llegará a las 19.00, cuando River (2° B) se mida con San Lorenzo (7° A), otro enfrentamiento de peso histórico dentro del fútbol local.

Finalmente, la jornada se cerrará a las 21.30 en Liniers con el duelo entre Vélez (3° A) y Gimnasia (6° B), completando el cuadro de los ocho encuentros de octavos de final.

Cruces destacados: clásicos, historia y tensión competitiva

La programación dejó definidos varios partidos que concentran la atención del calendario inmediato del torneo:

Talleres (4° A) vs Belgrano (5° B) - clásico cordobés.

- clásico cordobés. Estudiantes (1° A) vs Racing (8° B) - uno de los cruces de mayor contraste en posiciones.

- uno de los cruces de mayor contraste en posiciones. River (2° B) vs San Lorenzo (7° A) - enfrentamiento de alto peso histórico.

Estos encuentros sintetizan el espíritu de la instancia: eliminación directa, alta exigencia y escenarios donde la jerarquía, el momento deportivo y la capacidad de resolver bajo presión serán determinantes.