River empata con Racing en el Monumental y pierde a Aníbal Moreno por lesión en el inicio del clásico

River y Racing se enfrentan este domingo en el estadio Monumental por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro, correspondiente a la Zona B, se disputa desde las 19.15 y, según el desarrollo informado, se mantiene igualado sin goles.

El partido se juega en una jornada que ya tuvo como protagonista a Boca. El Xeneize derrotó 1-0 a Independiente en Avellaneda con un gol agónico de Facundo "Jagger" Herrera, un resultado que le permitió asegurar su clasificación a los playoffs y mantenerse en los primeros puestos de la tabla anual.

Con ese resultado consumado, la atención se trasladó al Monumental, donde River busca encadenar su segundo triunfo consecutivo después de vencer a Belgrano en Córdoba. Racing, por su parte, intentará sumar en una instancia importante de la fase regular.

River busca prolongar su recuperación

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio llega al encuentro tras imponerse ante Belgrano y pretende aprovechar la localía para sumar tres puntos que pueden resultar importantes tanto en el Clausura como en la pelea por la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

River afronta el compromiso con algunas cuestiones por resolver en su formación. La suspensión de Martínez Quarta obliga al entrenador a buscar un reemplazo en la defensa, mientras que también resta definir quién ocupará el lateral izquierdo.

El encuentro representa una oportunidad para el Millonario de darle continuidad al resultado conseguido en Córdoba y mejorar su posición en la recta final de la fase regular.

Racing busca sumar en el Monumental

La Academia visita a River con el objetivo de conseguir puntos importantes para sus aspiraciones en el campeonato. El duelo adquiere relevancia tanto por la clasificación a los playoffs como por la ubicación de ambos equipos en la tabla anual.

El desarrollo del partido y el resultado final serán determinantes para conocer cómo quedan posicionados los dos equipos después de la decimocuarta fecha.