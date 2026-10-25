De manera agónica, Boca venció a Independiente en un duelo decisivo por el título de liga

Boca derrotó 1-0 a Independiente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por el Torneo Clausura, con un gol de Facundo Herrera en los últimos minutos del partido. El juvenil convirtió su primer tanto como profesional y le dio al equipo de Rodolfo Arruabarrena una victoria importante en la recta final de la competencia.

El encuentro tuvo situaciones de peligro para ambos equipos, pero la falta de precisión mantuvo el marcador sin goles durante buena parte del desarrollo. Cuando parecía que el clásico terminaría igualado, apareció Herrera para definir el resultado a favor del conjunto de la Ribera.

Con este triunfo, Boca aseguró su presencia en los octavos de final del Clausura y se mantuvo en la disputa por el liderazgo de la tabla anual, cuando restan dos fechas para el cierre de la fase regular.

Independiente dejó escapar puntos

El Rojo no pudo aprovechar sus oportunidades y volvió a quedarse sin una victoria. El resultado complicó sus aspiraciones de acercarse a los puestos de clasificación para la Copa Sudamericana y de consolidar sus posibilidades de avanzar a los playoffs.

En las últimas fechas, el equipo deberá enfrentar a Defensa y Justicia y Deportivo Riestra, con el objetivo de cortar la racha de cuatro partidos sin ganar.

Boca se prepara para el Superclásico

El triunfo llegó después de la clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana, conseguida frente a Vasco da Gama en el Maracaná. Ahora, el equipo deberá concentrarse en el próximo compromiso ante River, en una nueva edición del Superclásico.

En la fecha siguiente, el Xeneize recibirá a su clásico rival y cerrará la fase regular frente a Defensa y Justicia. Con esos dos encuentros por delante, buscará sostener su posición en la tabla anual y llegar a la definición del torneo con posibilidades de pelear por el primer puesto.