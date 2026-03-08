Alpine respaldó a Franco Colapinto tras un difícil GP de Australia

El piloto argentino Franco Colapinto terminó en el 14° puesto del Gran Premio de Australia, en una carrera marcada por una sanción que condicionó su desempeño desde los primeros momentos de competencia.

El evento, disputado en el marco del calendario de la Fórmula 1, dejó sensaciones encontradas para el piloto y su equipo, luego de una penalización que influyó directamente en el desarrollo de su participación.

Durante la carrera, Colapinto fue castigado con un stop and go por infringir el procedimiento de largada, una sanción severa que obligó al argentino a ingresar a boxes para cumplir la penalidad, afectando su posición y su ritmo en pista. A partir de ese momento, la competencia se volvió más compleja para el piloto, quien debió recuperar terreno en un contexto desfavorable.

El respaldo público de Alpine tras la carrera

Luego de finalizada la competencia, la escudería Alpine F1 Team difundió un mensaje de respaldo para Colapinto a través de sus redes sociales, con el objetivo de transmitir tranquilidad a los seguidores del piloto argentino.

La publicación incluyó un video con imágenes del trabajo del piloto junto a los ingenieros del equipo, entre ellos Stuart Barlow, mostrando parte del proceso técnico que acompaña el desarrollo del monoplaza.

El mensaje que acompañó el contenido fue claro y directo: "Junto con el equipo. Hoy no nos salió bien Fran Colapinto, pero lo conseguiremos".

La publicación buscó resaltar el trabajo conjunto entre el piloto y el equipo técnico, incluso en un fin de semana que resultó complicado en términos deportivos.

colapinto gp australia

Un podio dominado por Mercedes y Ferrari

La carrera del Gran Premio de Australia tuvo como vencedor al británico George Russell, quien logró la victoria para la escudería Mercedes.

El podio se completó con:

Kimi Antonelli, también con Mercedes.

Charles Leclerc, piloto de Ferrari.

De esta manera, la competencia en Melbourne concluyó con un resultado destacado para Mercedes, mientras que Ferrari logró ubicarse entre los tres primeros lugares.

La reacción de Colapinto ante la sanción

Tras finalizar la carrera, Colapinto analizó lo ocurrido en la zona de prensa y manifestó su disconformidad con la sanción que recibió durante la competencia.

En diálogo con el periodista Juan Fossaroli, el piloto argentino expresó su sorpresa por la gravedad del castigo. "¿Si la sanción condicionó mi carrera? Es un Stop and Go, una locura".

Según explicó, la penalización se habría originado por una situación ocurrida momentos antes de la largada. "Fue una pena, creo que el equipo tocó el auto con 15 segundos para largar. No entendí bien lo que pasó, ahora voy a ver al equipo. Son cosas para trabajar y mejorar todos".

Las declaraciones reflejaron la necesidad de revisar el episodio junto al equipo técnico, con el objetivo de entender qué ocurrió y evitar situaciones similares en el futuro.

Un balance con señales positivas

A pesar del resultado final, Colapinto destacó algunos aspectos positivos del rendimiento del auto durante la carrera. El piloto señaló que, más allá de las dificultades del fin de semana, el comportamiento del monoplaza fue mejor en ritmo de carrera que en clasificación.

Entre las conclusiones iniciales que mencionó se encuentran:

Mejor rendimiento en carrera que en clasificación.

Mayor cercanía competitiva con los equipos Haas y Audi.

Necesidad de comprender mejor la gestión de energía del auto.

Necesidad de entender el funcionamiento del monoplaza con poco combustible.

En ese sentido, el piloto explicó: "Estamos mejor en carrera que en clasificación, hoy nos acercamos más a Haas y Audi. Nos falta entender un poco más la energía y cómo funciona el auto sin nafta".

También destacó que la largada fue positiva, aunque luego aparecieron complicaciones que afectaron el desarrollo de la competencia. "La largada fue buena, pero después nos complicamos. Vamos a estar más fuertes seguramente".

El calendario que se viene en la Fórmula 1

Tras la disputa del Gran Premio de Australia, la temporada de la Fórmula 1 continuará en las próximas semanas con nuevas competencias del campeonato. Las próximas fechas del calendario son:

Gran Premio de Australia: del 6 al 8 de marzo - finalizado.

Gran Premio de China: del 13 al 15 de marzo - próxima carrera.

Gran Premio de Japón: del 27 al 29 de marzo.

De esta manera, el piloto argentino tendrá nuevas oportunidades para revertir el resultado obtenido en Melbourne y continuar el proceso de adaptación y desarrollo junto al equipo Alpine en las siguientes etapas del campeonato.

El mensaje difundido por la escudería francesa tras la carrera refleja precisamente ese enfoque: mantener la confianza en el trabajo conjunto y mirar hacia adelante, incluso después de una jornada deportiva marcada por dificultades.