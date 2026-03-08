Boca se prepara para recibir a San Lorenzo: Úbeda repetiría el equipo que goleó a Lanús

Boca Juniors se prepara para enfrentar a San Lorenzo el próximo miércoles en La Bombonera, en el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura, y todo indica que el entrenador Claudio Úbeda mantendría la formación titular que viene de golear 3-0 a Lanús.

Tras la contundente victoria ante el último campeón de la Recopa Sudamericana, el cuerpo técnico quedó conforme con el rendimiento del equipo y no realizaría modificaciones en el once inicial.

Uno de los jugadores que se ganó un lugar entre los titulares es el juvenil Tomás Aranda, quien tuvo un destacado debut desde el arranque y comienza a consolidarse como una pieza clave en la mitad de la cancha.

El mediocampo estaría conformado por Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar, este último autor de su primer gol con la camiseta de Boca en el último encuentro.

En el ataque, el equipo mantendría el esquema con doble delantero, integrado por Miguel Merentiel y Adam Bareiro. La "Bestia" atraviesa un buen momento goleador: marcó ante Gimnasia de Mendoza y luego anotó un doblete frente a Lanús, por lo que buscará extender su racha ante el Ciclón.

En la defensa tampoco habría cambios. Agustín Marchesín seguiría en el arco, acompañado por una línea de cuatro integrada por Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

La posible formación de Boca

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

DT: Claudio Úbeda.