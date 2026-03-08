Vuelve el fútbol argentino tras el paro: así se jugará la fecha 10 de la Liga Profesional

Tras varios días de interrupción por el paro dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Liga Profesional retomará la actividad con el inicio de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026, que comenzará a disputarse el martes 10 de marzo.
La decisión de suspender la fecha 9 se tomó en medio del conflicto judicial que involucra a dirigentes de la AFA por presuntas irregularidades impositivas. La medida contó con el respaldo de los clubes de la Liga Profesional y paralizó la actividad en todas las categorías del fútbol argentino.
La jornada que quedó pendiente será reprogramada para principios de mayo, lo que implicará un calendario más ajustado en la etapa final del campeonato.
El cronograma de la fecha 10
Martes 10 de marzo
19.45 | Tigre vs. Vélez (Interzonal) - ESPN Premium
19.45 | Independiente vs. Unión (Zona A) - TNT Sports
22.00 | Sarmiento vs. Racing (Zona B) - ESPN Premium
22.00 | Newell's vs. Platense (Zona A) - TNT Sports
Miércoles 11 de marzo
17.30 | Banfield vs. Gimnasia (Zona B) - ESPN Premium
17.30 | Argentinos Juniors vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports
19.45 | Boca vs. San Lorenzo (Zona A) - ESPN Premium
22.00 | Independiente Rivadavia (Mendoza) vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports
22.00 | Atlético Tucumán vs. Aldosivi (Zona B) - ESPN Premium
Jueves 12 de marzo
17.00 | Deportivo Riestra vs. Gimnasia (Mendoza) (Zona A) - ESPN Premium
17.00 | Defensa y Justicia vs. Central Córdoba (Zona A) - TNT Sports
19.15 | Talleres vs. Instituto (Zona A) - TNT Sports
19.15 | Estudiantes (Río Cuarto) vs. Belgrano (Zona B) - ESPN Premium
21.30 | Huracán vs. River (Zona B) - TNT Sports
Viernes 13 de marzo
20.00 | Estudiantes (La Plata) vs. Lanús (Zona A) - ESPN Premium
De esta manera, la Liga Profesional vuelve a ponerse en marcha luego de la suspensión que generó incertidumbre en el calendario del torneo, que ahora deberá reorganizar algunas fechas para completar el fixture previsto.