Vuelve el fútbol argentino tras el paro: así se jugará la fecha 10 de la Liga Profesional

Tras varios días de interrupción por el paro dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Liga Profesional retomará la actividad con el inicio de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026, que comenzará a disputarse el martes 10 de marzo.

La decisión de suspender la fecha 9 se tomó en medio del conflicto judicial que involucra a dirigentes de la AFA por presuntas irregularidades impositivas. La medida contó con el respaldo de los clubes de la Liga Profesional y paralizó la actividad en todas las categorías del fútbol argentino.

La jornada que quedó pendiente será reprogramada para principios de mayo, lo que implicará un calendario más ajustado en la etapa final del campeonato.

El cronograma de la fecha 10

Martes 10 de marzo

19.45 | Tigre vs. Vélez (Interzonal) - ESPN Premium

19.45 | Independiente vs. Unión (Zona A) - TNT Sports

22.00 | Sarmiento vs. Racing (Zona B) - ESPN Premium

22.00 | Newell's vs. Platense (Zona A) - TNT Sports

Miércoles 11 de marzo

17.30 | Banfield vs. Gimnasia (Zona B) - ESPN Premium

17.30 | Argentinos Juniors vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports

19.45 | Boca vs. San Lorenzo (Zona A) - ESPN Premium

22.00 | Independiente Rivadavia (Mendoza) vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports

22.00 | Atlético Tucumán vs. Aldosivi (Zona B) - ESPN Premium

Jueves 12 de marzo

17.00 | Deportivo Riestra vs. Gimnasia (Mendoza) (Zona A) - ESPN Premium

17.00 | Defensa y Justicia vs. Central Córdoba (Zona A) - TNT Sports

19.15 | Talleres vs. Instituto (Zona A) - TNT Sports

19.15 | Estudiantes (Río Cuarto) vs. Belgrano (Zona B) - ESPN Premium

21.30 | Huracán vs. River (Zona B) - TNT Sports

Viernes 13 de marzo

20.00 | Estudiantes (La Plata) vs. Lanús (Zona A) - ESPN Premium

De esta manera, la Liga Profesional vuelve a ponerse en marcha luego de la suspensión que generó incertidumbre en el calendario del torneo, que ahora deberá reorganizar algunas fechas para completar el fixture previsto.