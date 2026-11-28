Franco Colapinto finalizó en el 16° puesto de la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El argentino no logró mejorar sus registros de las sesiones anteriores y ahora se prepara para la clasificación, que se disputará este sábado desde las 15, hora de Argentina.

El piloto de Alpine había terminado 12° en la primera práctica libre y 15° en la segunda. En esta última sesión, su compañero de equipo, Pierre Gasly, concluyó 14°, mientras que el más rápido volvió a ser el italiano Kimi Antonelli.

La jornada estuvo marcada por dificultades en los frenos de los monoplazas de Alpine. Gasly ya había sufrido un inconveniente durante la segunda práctica libre, una complicación que también condicionó el trabajo del equipo.

La maniobra de Colapinto que generó la reacción de Sainz

Uno de los momentos más comentados de la segunda práctica se produjo sobre el final de la sesión, cuando Colapinto protagonizó una maniobra ajustada con Carlos Sainz, de Williams, en la recta principal del circuito de Lusail.

Los tres pilotos coincidieron en ese sector: George Russell, de Mercedes, circulaba detrás de ambos y encontró un espacio para intentar avanzar. Colapinto también detectó un hueco y se lanzó para superar al español antes de llegar a la curva. Los autos estuvieron cerca de tocarse.

La acción provocó la reacción de Sainz, quien expresó por radio: "No entiendo qué hace", en referencia al movimiento del argentino.

Colapinto reconoció dificultades con el Alpine

Después de las primeras dos prácticas, el piloto bonaerense admitió que no se sentía cómodo con el rendimiento del auto y que el equipo todavía tenía aspectos por resolver.

"En la FP1 me sentí un poco mejor, pero en la FP2 hicimos unos cambios, tuvimos unos problemas de freno y después con las banderas rojas no pude dar muchas vueltas", explicó en diálogo con ESPN.

Con la última tanda de entrenamientos finalizada, Colapinto buscará mejorar su rendimiento en la clasificación de este sábado, que definirá el orden de largada para la carrera del Gran Premio de Qatar.