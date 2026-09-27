Alpine volvió a condenar el acoso en redes tras el choque de Franco Colapinto

La escudería francesa Alpine volvió a pronunciarse públicamente sobre los episodios de agresión y acoso registrados en plataformas digitales después del Gran Premio de Azerbaiyán, en un contexto marcado por la tensión generada tras el duro accidente que protagonizó Franco Colapinto en la pista.

El nuevo posicionamiento del equipo se conoció luego de un fin de semana especialmente convulsionado, en el que las discusiones vinculadas con la actividad deportiva trascendieron el ámbito de la competencia y se trasladaron a las redes sociales, con episodios de violencia digital que involucraron a distintos protagonistas de la categoría.

La declaración de Alpine llegó, además, después de las controvertidas declaraciones realizadas la semana anterior por Favio Briatore, quien había responsabilizado abiertamente a los fanáticos y a los medios argentinos por el acoso en redes sociales dirigido contra Pierre Gasly. En aquella oportunidad, Briatore incluso había amenazado con censurar el acceso de la prensa argentina, lo que generó una masiva ola de repudio y profundizó el conflicto alrededor de las expresiones del directivo.

Despegarse de las acusaciones contra los argentinos

Después de la repercusión provocada por aquellas declaraciones, Alpine emitió un nuevo comunicado que modificó el tono de su discurso y buscó desvincular a los hinchas y cronistas argentinos de una acusación generalizada. En esta nueva comunicación institucional, la cúpula de la escudería francesa remarcó que los episodios de violencia digital no tuvieron como únicos destinatarios a sus pilotos. Según explicó el equipo, también periodistas y miembros de otras escuderías fueron afectados por este tipo de comportamientos en las plataformas digitales.

El mensaje buscó, de esta manera, colocar la problemática dentro de un escenario más amplio y evitar que la condena quedara asociada con una determinada nacionalidad, hinchada o grupo de seguidores.

El eje central del pronunciamiento estuvo puesto en la necesidad de diferenciar la competencia deportiva de las agresiones personales que pueden producirse en el ámbito digital. "Al competir al límite pueden producirse errores y, independientemente del resultado, nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos", señaló Alpine en su documento institucional.

Con esa definición, el equipo intentó bajar los decibeles de la disputa y llevar tranquilidad después de las tensiones acumuladas durante el fin de semana.

Una aclaración dirigida a evitar nuevas generalizaciones

Uno de los puntos más significativos del comunicado fue la aclaración mediante la cual Alpine buscó establecer que su postura frente a los abusos digitales no estaba dirigida contra un sector específico de aficionados.

"Nuestra condena de los abusos en las redes sociales no va dirigida a ninguna afición, equipo o piloto en particular; se trata de una cuestión universal que debe ser señalada y reconocida", sostuvo la escudería. La definición aparece como un intento de corregir el rumbo respecto de las declaraciones realizadas por Briatore, particularmente después de la repercusión que tuvieron sus señalamientos contra los fanáticos y medios argentinos.

De acuerdo con la posición expresada ahora por Alpine, la violencia digital constituye un problema que excede cualquier nacionalidad o rivalidad puntual y que debe ser abordado como una cuestión general dentro del automovilismo.

El cambio de enfoque también permitió al equipo francés remarcar que los episodios de agresión no tuvieron un único destinatario. La propia escudería reconoció que pilotos, periodistas y miembros de diferentes equipos han quedado expuestos a este tipo de situaciones.

Una problemática recurrente

En otro tramo de su comunicación, Alpine admitió que las agresiones en las plataformas digitales se transformaron en una constante repetida durante las últimas carreras del certamen mundial.

La escudería sostuvo que, frente a esta realidad, existe una responsabilidad compartida entre quienes participan y tienen un papel relevante dentro de la categoría. En ese sentido, el equipo francés ratificó su alineación con la FIA y el resto de las escuderías para trabajar de manera conjunta con el objetivo de erradicar estas conductas.

"Somos conscientes de que, como participantes y actores clave de este deporte, tenemos la responsabilidad de alzar la voz y contribuir a encontrar una solución", enfatizó Alpine.

El planteo supone dejar atrás una lectura centrada en una nacionalidad específica para avanzar hacia una postura que considere al acoso digital como un fenómeno que involucra al conjunto del deporte.

El objetivo de recuperar una rivalidad deportiva sana

Hacia el cierre del comunicado, Alpine planteó la necesidad de dejar de lado la hostilidad digital y recuperar la esencia de la disciplina, en medio de un escenario que había quedado marcado por cruces institucionales y mediáticos.

La escudería aseguró que continuará colaborando con los promotores del certamen para contribuir a garantizar una rivalidad deportiva sana. De esta manera, el equipo francés buscó cerrar un capítulo caracterizado por las tensiones posteriores al Gran Premio de Azerbaiyán, el accidente protagonizado por Franco Colapinto y la controversia generada por las declaraciones de Briatore sobre los fanáticos y periodistas argentinos.

Así, después de un episodio que había elevado la tensión entre Alpine, el entorno argentino y distintos protagonistas de la categoría, la escudería francesa optó por formular una condena de alcance general. El nuevo mensaje puso el foco en la responsabilidad colectiva de los actores del automovilismo y dejó explícitamente establecido que la lucha contra los abusos en redes sociales, según la propia institución, no debe identificar a una hinchada, un país, un equipo o un piloto determinado.