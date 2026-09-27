Josué "La Máquina" Agüero retuvo el título y sigue invicto tras otra contundente victoria

El boxeador catamarqueño Josué "La Máquina" Agüero volvió a protagonizar una actuación contundente sobre el ring y consiguió una nueva victoria dentro de su carrera profesional. En esta oportunidad, se impuso por nocaut técnico al venezolano Brian Rodríguez, en una pelea disputada en la Federación Argentina de Box, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El triunfo tuvo además un significado especial para el representante de Catamarca, ya que le permitió retener el cinturón Gold Super Pluma de la AMB, sumando otra defensa exitosa del título que ostenta. Agüero volvió a demostrar así su capacidad para resolver el combate de manera contundente y mantener el impulso de una carrera que continúa desarrollándose sin conocer la derrota.

La victoria frente a Rodríguez se incorpora a una trayectoria que, con cada presentación, amplía el registro de resultados positivos del pugilista catamarqueño.

El cinturón Gold Super Pluma

Uno de los principales objetivos de la presentación en Buenos Aires era conservar el título Gold Super Pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El resultado permitió cumplir con ese objetivo. Agüero se impuso por nocaut técnico y logró sostener el cinturón, convirtiendo la pelea ante Brian Rodríguez en una nueva defensa exitosa de su campeonato. La importancia de la victoria no se limita entonces al resultado individual del combate. La defensa también le permite al representante catamarqueño continuar como campeón y fortalecer el momento que atraviesa dentro del boxeo profesional.

Con el triunfo, "La Máquina" mantiene además una característica central de su recorrido: continúa invicto.

Dieciséis victorias y ocho nocauts

El nuevo triunfo llevó el récord profesional de Josué Agüero a 16 victorias.

Dentro de ese registro, ocho triunfos fueron conseguidos por nocaut, una cifra que representa la mitad de sus victorias y que acompaña la contundencia mostrada nuevamente sobre el ring frente al venezolano Brian Rodríguez. El dato estadístico resume el presente del boxeador catamarqueño y permite dimensionar la continuidad de una carrera profesional que permanece sin derrotas.

"La Máquina", firme en su camino profesional

A partir de esta nueva presentación, Josué "La Máquina" Agüero sostiene una combinación que define su actualidad: campeón, invicto y con 16 victorias en su carrera profesional.

La mitad de esos triunfos llegaron por la vía del nocaut, mientras que el último combate terminó con un nocaut técnico ante Brian Rodríguez. La victoria en la Federación Argentina de Box permitió, además, que el catamarqueño conservara el cinturón Gold Super Pluma de la AMB, agregando una nueva defensa exitosa a su recorrido.

El triunfo vuelve a colocar al representante de Catamarca ante un escenario de crecimiento sostenido. Su récord permanece sin derrotas y su colección de victorias continúa aumentando, mientras el título que defendió en Buenos Aires sigue en sus manos.

Con esta nueva actuación, Catamarca vuelve a celebrar una gran presentación de "La Máquina", quien continúa avanzando a paso firme y manteniendo su condición de invicto. La victoria sobre Brian Rodríguez, el octavo triunfo por nocaut dentro de sus 16 victorias y la retención del cinturón Gold Super Pluma de la AMB marcan otro capítulo positivo en la carrera profesional del boxeador catamarqueño.