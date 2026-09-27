Boca y Racing se juegan el pase a semifinales de la Copa Argentina en Rosario

Boca ultima los detalles para enfrentar a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, en un partido que se disputará en Rosario y para el que el entrenador Vasco Arruabarrena tiene prácticamente resuelta la formación.

El equipo que viene de derrotar 2-0 a San Lorenzo en el clásico tendrá una sola modificación respecto de aquel encuentro. Se trata de un cambio obligado debido a la ausencia de Álvaro Montero, quien fue convocado por la selección de Colombia para la fecha FIFA.

Su lugar en el arco será ocupado por Leandro Brey, que tendrá la responsabilidad de custodiar el arco xeneize en el duelo ante la Academia. El resto de la estructura se mantendrá, de acuerdo con la formación que prepara Arruabarrena para el encuentro en el Estadio Gigante de Arroyito.

Leonel Flores vuelve tras su paso por la Selección

Una de las situaciones que había generado atención en la previa era la de Leonel Flores, quien estuvo entrenándose con la Selección Argentina. Sin embargo, el futbolista se reincorporó el viernes a las prácticas de Boca, tal como estaba previsto, y todo indica que será titular frente a Racing.

Flores volvería a ocupar un lugar en el ataque, acompañando a Alan Velasco y al goleador Miguel Merentiel. De esta manera, el entrenador conservaría una estructura ofensiva que ya conoce y que tendrá como referencia central al delantero.

En la mitad de la cancha, en tanto, Boca repetirá un mediocampo que a esta altura aparece prácticamente definido. El capitán Leandro Paredes estará acompañado por Santiago Ascacíbar y Milton Delgado. La continuidad de estos futbolistas constituye una de las certezas que presenta el Xeneize antes del partido de cuartos de final.

Las novedades en la lista de Boca

Más allá de la formación titular, la convocatoria presenta otras novedades importantes. Una de ellas está relacionada con Ayrton Costa, quien avanzó en su puesta a punto y podría concentrar para este partido.

El defensor estuvo varias semanas fuera de competencia debido a una molestia muscular en el isquiotibial por una lumbalgia. Su evolución permitió que vuelva a aparecer como una posibilidad para integrar la convocatoria. También se destaca el regreso de Rodrigo Battaglia, quien no juega desde el 7 de diciembre de 2025 y debió ser operado del tendón de Aquiles. Sin embargo, al volante todavía le quedan algunos días más de recuperación.

En la nómina presentada por Rodolfo Arruabarrena también sobresalen las reincorporaciones de Enner Valencia y del juvenil Matías Satas, ambos después de su paso por el Sub-19 en los Juegos Suramericanos. La lista, por lo tanto, combina la continuidad de una formación prácticamente estable con el regreso progresivo de futbolistas que atravesaron diferentes períodos de recuperación o compromisos internacionales.

La formación que prepara Boca

El once de Boca para enfrentar a Racing por la Copa Argentina 2026 es el siguiente:

Arquero: Leandro Brey.

Leandro Brey. Defensores: Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco.

Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco. Mediocampistas: Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado.

Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado. Delanteros: Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

La principal modificación respecto del equipo que derrotó a San Lorenzo será, entonces, la salida de Montero y el ingreso de Brey.

Racing llega con una baja de último momento

Del otro lado estará Racing, que afrontará el partido con una modificación obligada en su planificación ofensiva. El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda sufrió una baja de último momento luego de confirmarse la lesión del delantero Lautaro Díaz.

El futbolista quedó desafectado debido a una sobrecarga en el recto anterior y en el psoas de la pierna izquierda, situación que obliga al cuerpo técnico de la Academia a analizar distintas alternativas para reorganizar el ataque.

La ausencia de Díaz abre una duda en la conformación ofensiva. Las opciones contempladas son Tomás Conechny, Duván Vergara o el ingreso de Adrián Fernández en el mediocampo, con la posibilidad de que este último acompañe a Adrián "Maravilla" Martínez.

La decisión será determinante para definir cómo quedará conformado el sector ofensivo de Racing ante Boca.

La Academia recuperó a dos jugadores

La noticia negativa por la lesión de Lautaro Díaz tiene como contrapartida dos regresos importantes para el conjunto de Vojvoda.

El cuerpo técnico de Racing recuperó a Ezequiel Cannavo, quien dejó atrás una sobrecarga en el aductor, y al defensor paraguayo Matías Pérez, recuperado de un esguince de tobillo. Ambos fueron nuevamente incluidos en la lista de convocados y estarán disponibles para el cruce de cuartos de final.

De esta manera, Racing afrontará el partido con una baja de último momento en el ataque, pero también con la recuperación de dos futbolistas que vuelven a estar a disposición del entrenador.

Boca llega con una extensa racha invicta

En cuanto al presente de Boca, el equipo afronta este compromiso con una extensa racha invicta y con el impulso que significó la victoria por 2-0 ante San Lorenzo en el clásico.

El triunfo le permitió llegar al cruce de Copa Argentina con un antecedente inmediato positivo, aunque el equipo deberá afrontar el encuentro sin su arquero titular, debido a la convocatoria de Montero a la selección colombiana.

La estructura, sin embargo, presenta continuidad en prácticamente todos sus sectores, con Brey como reemplazante obligado y con Flores nuevamente disponible después de su participación en los entrenamientos de la Selección Argentina.

Día, horario y árbitros del partido

Boca y Racing se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario.