Verón arremetió contra el árbitro tras la derrota con Rosario Central: "Es culpa tuya"

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, se mostró este sábado molesto por la jugada del penal y la demora para que entren los hinchas al estadio, además de revelar el irónico cara a cara que tuvo sobre el final con el árbitro, Darío Herrera: "Le dije que dirigió bien".

En medio de los cruces entre jugadores durante el final, Verón entró en el campo de juego para hablar con el árbitro y gritó: "Es culpa tuya".

Luego, la "Brujita" publicó una historia en Instagram en reclamo por la atención y la organización para los hinchas del club de La Plata, los cuales ingresaron con el partido comenzado: "Maltrataron a la gente y la impunidad para robarte es increíble... Innecesario, para esto nos traen hasta acá. Una puesta en escena ridícula".

Verón tuvo un partido bastante movido y, además del reclamo por los hinchas, se expresó frente a las cámaras de la transmisión, donde aplaudió irónicamente cuando Darío Herrera señaló el punto penal para convalidar la falta de Leandro González Pírez sobre Enzo Copetti durante los 12 minutos de tiempo adicional.

Dicho penal fue efectivamente ejecutado por el capitán de Rosario Central, Ángel Di María, jugada que le dio el segundo gol para dar vuelta el encuentro 2-1 a favor del "Canalla". Verón se expresó en redes sociales para reclamar falta en el remate desde los 12 pasos: "¿No es invasión?", escribió como pregunta el presidente de Estudiantes de La Plata. Luego, sentenció: "El reglamento lo manejan como quieren".

En la última jugada, cuando Central liquidó el partido con el gol de Julián Fernández, con el arco vacío, los festejos terminaron en incidentes. Ante la polémica y previo a que Herrera diera por finalizado el encuentro, el presidente del "Pincha" bajó al campo de juego para encarar al árbitro.

En las imágenes y el sonido de la transmisión se escucha a Verón decirle "Es toda tuya" de manera furiosa, pero, el mismo titular de la institución de La Plata aclaró que felicitó al referí: "Dirigió muy bien. Creo que dije eso, no me acuerdo".