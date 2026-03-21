Ampliación de la Bombonera: Boca obtuvo aval técnico para las obras

En lo que representa un avance estratégico para el patrimonio de la institución, Boca Juniors ha dado un paso fundamental en su ambición de ampliar y modernizar su mítico estadio. El club confirmó oficialmente que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) aprobó el anteproyecto destinado a la construcción de nuevos accesos a la Bombonera, una obra que se presenta como la pieza clave de un rompecabezas arquitectónico que busca mejorar la circulación perimetral y permitir el crecimiento estructural necesario para llevar el aforo a una cifra histórica de 80.000 localidades. Desde la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme, se celebró la noticia destacando que la aprobación de la CNRT convalida que el proyecto es técnicamente posible, tras un expediente que fue sometido a una rigurosa evaluación por parte de los organismos correspondientes y que no presenta impedimentos para avanzar hacia la preparación de la documentación final.

El corazón de esta etapa técnica aprobada radica en la conectividad del estadio con su entorno urbano, proponiendo una solución de ingeniería moderna que facilitará el ingreso de los socios de manera ágil y segura a las distintas tribunas a través de cuatro torres principales equipadas con ascensores y escaleras de alta capacidad. Estas estructuras estarán conectadas por puentes peatonales que cruzarán por encima de las vías del tren, resolviendo un desafío logístico histórico para la zona. Además, el plan integral incluye la construcción de otras ocho torres con ascensores en el exterior de la fachada para optimizar la circulación vertical. Tras este aval inicial, el proyecto deberá transitar ahora por dos nuevas instancias administrativas en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIFSA) y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), antes de ingresar al área del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su autorización definitiva.

El plan de ampliación propone también una reconfiguración interna profunda que contempla correr la cancha cuatro metros hacia el sector de las plateas actuales, permitiendo demoler la estructura de palcos vigente y construir en su lugar dos plateas preferenciales. Esta reingeniería del campo de juego implicará mudar los bancos de suplentes al lado opuesto del actual y avanzar en la construcción de una cuarta bandeja que agregará seis mil localidades en su primera etapa. Una vez finalizada la reforma total, toda la tercera bandeja pasará a ser sector popular, lo que sumará otras 12 mil localidades adicionales al aforo general. Finalmente, el proyecto de la nueva Bombonera prevé la colocación de un techo para las tribunas una vez que se complete el cerramiento total del anillo, consolidando un estadio moderno y seguro que se posicionará como uno de los de mayor capacidad en la Argentina y la región.