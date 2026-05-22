Contra las cuerdas: Boca quedó obligado a ganar para clasificar en la Copa Libertadores

Boca Juniors afrontará una definición decisiva en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores luego de que Universidad Católica derrotara por 2 a 0 a Barcelona Sporting Club y alterara completamente el escenario del Grupo D.

El resultado conseguido por el conjunto chileno incrementó la presión sobre el equipo dirigido por Claudio Úbeda, que ahora quedó obligado a ganar en la última jornada para asegurar su clasificación a la siguiente ronda del máximo torneo continental. La situación dejó a Boca dependiendo exclusivamente de su resultado ante Universidad Católica, en un partido que se disputará con el conjunto argentino como local y que aparece como una verdadera final anticipada para las aspiraciones del club de la Ribera.

El triunfo chileno que cambió el panorama del grupo

La victoria de Universidad Católica frente a Barcelona de Ecuador modificó el equilibrio de posiciones dentro del Grupo D y terminó condicionando las posibilidades del "Xeneize" de avanzar sin sobresaltos.

Con el 2 a 0 conseguido por el equipo trasandino, Boca quedó obligado a sumar tres puntos en la última fecha para alcanzar la clasificación. Aunque todavía depende de sí mismo, el margen de error desapareció completamente para el conjunto argentino. El nuevo escenario convierte al encuentro entre Boca y Universidad Católica en el partido decisivo de la zona. Una derrota o incluso un empate dejarían al equipo argentino fuera de los puestos de clasificación directa a los octavos de final y lo relegarían a disputar el repechaje de la Copa Sudamericana.

El nuevo sistema de desempate y la ventaja que favorece a Boca

El panorama para Boca se explica además por el sistema de desempate implementado en esta edición de la Copa Libertadores. El certamen incorporó el denominado "desempate olímpico", mecanismo que prioriza los resultados entre los equipos igualados en puntos antes que la diferencia de gol, criterio históricamente utilizado para ordenar las posiciones.

Bajo esta modalidad, los enfrentamientos directos adquieren un valor central al momento de definir las ubicaciones dentro del grupo. En este contexto, Boca cuenta con una ventaja importante sobre Universidad Católica debido al triunfo conseguido en la primera fecha, cuando derrotó al conjunto chileno por 2 a 1 como visitante.

Gracias a ese antecedente, si el "Xeneize" logra imponerse nuevamente en el próximo encuentro, alcanzará los 10 puntos y quedará igualado con el equipo chileno. Sin embargo, al haber ganado ambos enfrentamientos directos, el conjunto argentino quedaría automáticamente por delante en la tabla de posiciones.

De esta manera, el club de la Ribera mantiene intactas sus posibilidades de clasificación, aunque condicionado completamente a la necesidad de obtener una victoria en la última presentación.

La posibilidad de terminar primero en el grupo

El desenlace del Grupo D todavía mantiene abiertas otras variantes que podrían beneficiar a Boca. Además de asegurar la clasificación, el equipo argentino incluso conserva chances de finalizar en el primer lugar de la zona dependiendo de otros resultados.

Para que eso ocurra, además de vencer a Universidad Católica, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda necesitará que Barcelona de Ecuador —ya eliminado del torneo— logre derrotar o empatar frente a Cruzeiro.

En ese escenario, Boca accedería a la siguiente instancia como líder del grupo, un resultado que hasta hace pocos días parecía muy complicado dentro del desarrollo de la zona.

El riesgo de caer a la Copa Sudamericana

El margen de maniobra, sin embargo, es extremadamente reducido para Boca. Cualquier resultado distinto a una victoria ante Universidad Católica complicará seriamente su continuidad en la Libertadores.

Tanto un empate como una derrota dejarían al "Xeneize" ubicado en el tercer puesto del Grupo D, posición que lo obligaría a disputar los 16avos de final de la Copa Sudamericana como premio consuelo continental.

La situación expone el nivel de presión con el que Boca afrontará la última fecha, en un contexto donde la clasificación quedó supeditada exclusivamente a un triunfo ante un rival directo.