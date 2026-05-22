Marcelo Bielsa deja Uruguay: ¿Volverá a dirigir a Newell's?

La confirmación de que Marcelo Bielsa dejará la conducción de la Selección de Uruguay una vez finalizado el Mundial 2026 sacudió al fútbol sudamericano y rápidamente tuvo repercusiones directas en Rosario, donde el nombre del entrenador sigue ocupando un lugar central dentro de la identidad futbolística y emocional de Newell's Old Boys.

Aunque el técnico no brindó detalles sobre cuál será su próximo destino profesional, la noticia volvió a instalar una pregunta que aparece cada vez que Bielsa queda cerca de cerrar un ciclo: ¿puede regresar algún día a dirigir a Newell's? La posibilidad no tiene, por el momento, ningún indicio concreto ni negociaciones abiertas. Sin embargo, en el universo rojinegro el simple anuncio de su futura salida de Uruguay alcanzó para reactivar una ilusión que nunca desapareció del todo.

Bielsa y Newell's: una relación que excede el fútbol

Marcelo Bielsa representa mucho más que un entrenador para Newell's Old Boys. Surgido de las divisiones inferiores del club rosarino, el "Loco" construyó a lo largo de los años una relación profundamente ligada a la historia, la identidad y la manera de entender el fútbol dentro de la institución.

Su etapa como director técnico a comienzos de la década de 1990 dejó una huella deportiva y conceptual que todavía permanece vigente entre los hinchas leprosos. Con Bielsa en el banco, Newell's alcanzó títulos locales y además disputó la final de la Copa Libertadores 1992, consolidando un equipo que trascendió los resultados y se transformó en referencia futbolística.

La influencia del entrenador fue tan profunda que el estadio ubicado en el Parque Independencia lleva oficialmente su nombre desde el año 2009.

Una identidad futbolística marcada por el "Loco"

El paso de Bielsa por Newell's no solo quedó asociado a los logros deportivos. El entrenador rosarino transformó una forma de jugar y también una manera de concebir el fútbol dentro del club.

La intensidad, la presión, la búsqueda ofensiva y la convicción táctica se convirtieron en rasgos asociados históricamente al "estilo Bielsa", una identidad que marcó a generaciones de futbolistas e hinchas rojinegros. Ese legado terminó ubicándolo en un lugar singular dentro de la historia del club, diferente al de cualquier otro entrenador.

En Newell's, Bielsa representa:

Identidad futbolística .

. Sentido de pertenencia .

. Formación desde inferiores .

. Compromiso emocional con el club .

. Una referencia histórica del fútbol rosarino.

El vínculo emocional nunca se rompió

Más allá de su carrera internacional y de sus pasos por distintos seleccionados y clubes del mundo, el vínculo entre Bielsa y Newell's nunca dejó de manifestarse. El entrenador mantuvo distintos gestos de pertenencia hacia la institución que lo formó y con la que construyó gran parte de su historia futbolística.

Entre esos gestos aparece la donación de millones de dólares destinada a la construcción del hotel Jorge Griffa en Bella Vista, un proyecto vinculado al desarrollo y formación de juveniles.

Ese tipo de acciones reforzó aún más la relación afectiva entre Bielsa y el mundo rojinegro. Por eso, cada vez que el técnico aparece libre o cerca de finalizar un proceso, la ilusión de los hinchas vuelve a crecer, aun cuando el propio entrenador jamás haya alimentado públicamente la posibilidad de regresar.

El desgaste del ciclo en Uruguay

La situación actual de Bielsa en la Selección de Uruguay también alimentó las especulaciones sobre su futuro. El ciclo comenzó con una fuerte expectativa y con resultados que posicionaron rápidamente al seleccionado uruguayo como uno de los equipos más competitivos del continente.

Sin embargo, después de la Copa América 2024, el proceso comenzó a mostrar signos de desgaste. El ciclo quedó atravesado por:

Críticas internas .

. Cuestionamientos públicos .

. Declaraciones explosivas de Luis Suárez .

. Un clima de desgaste alrededor del proyecto.

Pese a ese contexto, Bielsa logró clasificar a Uruguay al Mundial 2026, aunque el anuncio de su salida terminó por abrir definitivamente el debate sobre cuál será el próximo paso en su carrera.

En Rosario, la ilusión vuelve a encenderse

Por ahora, no existen negociaciones ni señales concretas de un eventual retorno a Rosario. Sin embargo, en Newell's saben que el nombre de Bielsa ocupa un lugar incomparable dentro de la vida institucional y futbolística del club.

Su figura aparece asociada a una etapa histórica y a una identidad que todavía permanece viva en la memoria colectiva rojinegra. Cada vez que el "Loco" queda cerca de cerrar un ciclo profesional, la posibilidad de verlo nuevamente en el banco leproso vuelve a instalarse entre los hinchas, incluso sin declaraciones oficiales ni avances reales.