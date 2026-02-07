Andalgalá recibe un gran encuentro regional de fútbol infantil

Este sábado 7 de febrero, la ciudad de Andalgalá se convertirá en el epicentro del fútbol base regional. Bajo la organización de la escuela de Formación Deportiva del club Racing de Andalgalá, las instalaciones de la popular "Academia" albergarán un encuentro socio-deportivo diseñado para fortalecer los vínculos entre las instituciones y fomentar el desarrollo de los más jóvenes.

El evento, que se perfila como una jornada de camaradería y competencia formativa, contará con la participación de destacadas delegaciones que se trasladarán hasta la Perla del Oeste para formar parte de la propuesta.

Delegaciones y categorías protagonistas

La convocatoria ha logrado atraer a escuelas de distintas localidades, garantizando un marco de competencia diversa para los niños y adolescentes. Entre los confirmados se destacan:

Escuela de Tiro de Belén: Bajo la dirección del profesor Martín Carrizo .

Bajo la dirección del profesor . Club Deportivo Social Saujil: Liderada por el profesor Cristian Rodríguez .

Liderada por el profesor . Escuela de Güemes (Andalgalá): Con la confirmación de su responsable, Jorge Olivera.

La organización ha previsto una amplia cobertura de edades para asegurar que todos los estratos del fútbol infantil tengan su espacio en el campo de juego. Las categorías que participarán de los encuentros son:

Sub 7

Sub 9

Sub 11

Sub 13

Sub 15

Una propuesta abierta a la comunidad

Luis Rasgido, responsable de la escuela organizadora y entrenador de las divisiones inferiores de Racing, enfatizó el carácter inclusivo de la jornada. Según explicó, la intención es continuar sumando voluntades: "Vamos a invitar a otras escuelitas para que se lleguen a participar, siempre nuestros eventos son abiertos para todos".

El objetivo primordial del evento trasciende los resultados deportivos. Rasgido señaló que la prioridad absoluta es el bienestar de los jóvenes deportistas: "Nosotros apuntamos a que los chicos puedan compartir lindos momentos". Asimismo, el entrenador aprovechó la oportunidad para expresar su gratitud hacia las autoridades de la institución académica y, fundamentalmente, hacia los padres, destacando la importancia de su respaldo continuo para llevar adelante estas iniciativas.