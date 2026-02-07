Central Córdoba le ganó a Unión y consiguió su primer triunfo en el Apertura

Central Córdoba, con poco juego y de pelota parada, se llevó un triunfo por 1-0 como local ante Unión de Santa Fe en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura.

El único gol del encuentro para el "Ferroviario" en el estadio Alfredo Terrera lo convirtió el delantero Michael Santos, a los 21 minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Lucas Pusineri sumó su primera victoria en el campeonato local y alcanzó la novena posición del Grupo A con 4 unidades, fuera de puestos de acceso a los Playoffs. Ahora, deberá visitar Córdoba para enfrentar a Instituto el domingo 15 de febrero desde las 22:00.

Por su parte, el "Tatengue" dejó pasar la oportunidad de sumar de a tres y acercarse momentáneamente a los primeros puestos de la clasificación, previo a recibir a San Lorenzo el viernes 13 del mismo mes, a partir de las 22:15.

En un primer tiempo con pocas incidencias y carente de juego por parte de ambos conjuntos, las escasas ocasiones de peligro llegaron por medio de errores defensivos, pero no contaron con la eficacia necesaria para romper el cero antes del descanso.

A los 41 minutos, un desentendimiento entre los defensores centrales de Unión, Valentín Fascendini y Maizon Rodríguez, estuvo cerca de derivar en el primer gol del encuentro en los pies de Horacio Tijanovich, pero se encontró ante una gran respuesta del arquero Matías Mansilla.

El complemento se desarrolló de la misma manera y no parecía que el resultado fuese a sufrir modificaciones por las pocas situaciones claras de gol, hasta que, de pelota parada, los locales lograron adelantarse en el duelo.

El mediocampista Marco Iacobellis, ingresado a los 6' de la segunda parte, fue el encargado de ejecutar un tiro libre preciso desde la derecha que tuvo destino en la cabeza de Michael Santos y esquinó el balón lejos del alcance del guardameta del "Tatengue".

De esta manera, Central Córdoba se quedó con tres puntos de vital importancia en sus aspiraciones de acceder a los octavos de final del Torneo Apertura e ir en busca del título.