Trágico: murió una joven de 20 años en un siniestro vial

Un trágico siniestro vial se registró a las 00:00 de este viernes sobre avenida Las Américas, sin número, en la localidad de San José de Santa María.

Según informaron fuentes policiales, un adolescente de 16 años circulaba a bordo de una motocicleta Keller 110 cc., acompañado por Camila Gimena Olmos (20), cuando por causas que aún se investigan impactó contra un automóvil Volkswagen Gol, dominio NCM-866, que se encontraba estacionado en el lugar.

Como consecuencia del choque, la joven sufrió lesiones de gravedad y fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Luis Alberto Vargas, donde lamentablemente se produjo su deceso.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría de San José y peritos de la División Criminalística de Santa María, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno de la Cuarta Circunscripción Judicial, que trabaja para determinar las circunstancias del hecho.