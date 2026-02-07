No se retiró del mercado de pases: Boca avanza por un delantero del fútbol argentino

Boca no se retiró del mercado de pases y en las últimas horas elevó una primera oferta a Estudiantes de La Plata por el extremo colombiano Edwin Cetré para sumarlo como tercer refuerzo.

La Comisión Directiva comandada por Juan Román Riquelme inició gestiones por el atacante de 28 años tras las incorporaciones de Ángel Romero y Santiago Ascacibar.

Luego de su fichaje trunco en Athlético Paranaense por no pasar con éxito la revisión médica debido a un problema físico en una de las rodillas, Cetré retornó a los entrenamientos con el "Pincha", pero su idea continuaría siendo la de emigrar del club.

En ese orden, el elenco azul y oro apareció con una oferta que rondaría los 4 millones de dólares por el 50% del pase del futbolista dado que la mitad restante se encuentra en poder de Independiente de Medellín.

Si el "León" da el visto bueno para la salida del extremo cafetero, los de La Ribera deberán contactarse con el cuadro colombiano para negociar por el otro 50% de sus derechos económicos y poseer la totalidad de los mismos.

La ventana de transferencias, cerrada desde el pasado 27 de enero, permanece abierta para aquellos clubes que hayan vendido futbolistas al exterior o que hayan sufrido la lesión prolongada de uno de sus futbolistas.

Ese último caso sería el de Boca con Rodrigo Battaglia, quien no se encuentra a disposición del entrenador Claudio Úbeda por haber sido intervenido quirúrgicamente por una tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho.

Por lo pronto, en Brandsen 805 liberaron cupo de extranjeros con la nacionalización del chileno Williams Alarcón, quien obtuvo la ciudadanía argentina en las últimas horas, y se sumó al caso de Miguel Merentiel.

De esta manera, los futbolistas que ocuparían dicho cupo son: Ander Herrera (España), Carlos Palacios (Chile), Ángel Romero (Paraguay) y Edinson Cavani (Uruguay), mientras que Marcelo Saracchi (Uruguay) deberá retornar a Boca a mitad de año tras finalizar su cesión en el Celtic de Escocia.