Ander Herrera no será tenido en cuenta por Arruabarrena y se va de Boca

La reconfiguración del plantel de Boca comenzó a tomar forma con una decisión de peso: la salida del mediocampista español Ander Herrera, quien dejará la institución luego de que el futuro entrenador, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, resolviera que no será tenido en cuenta para el proyecto deportivo que se avecina.

La determinación ya fue comunicada oficialmente por la comisión directiva al futbolista, dando inicio a las gestiones necesarias para formalizar la desvinculación. A partir de esa notificación, ambas partes comenzaron a trabajar en la elaboración de la documentación correspondiente para concretar la rescisión contractual.

Según se informó, el proceso se desarrollará en excelentes términos institucionales, sin conflictos legales y con acuerdo entre las partes. La salida permitirá además que Boca libere masa salarial y recupere un cupo de extranjero, un aspecto considerado valioso en la planificación del plantel.

La decisión marca el cierre de una experiencia que había despertado grandes expectativas cuando se concretó su llegada al club.

Una llegada que generó ilusión

Herrera, de 36 años, arribó a Boca a comienzos de 2025 con el pase en su poder luego de finalizar su vínculo con el Athletic Club de Bilbao. Su incorporación fue observada como una apuesta importante debido a la trayectoria internacional que acumulaba tras sus pasos por el Manchester United de Inglaterra y el Paris Saint-Germain de Francia.

La llegada de un futbolista con ese recorrido despertó expectativa entre los hinchas y dentro del propio club, que veía en el español una alternativa de experiencia para reforzar el mediocampo. Sin embargo, la continuidad esperada nunca pudo consolidarse plenamente debido a las exigencias físicas que impuso el calendario de competencia.

Los números de Herrera en Boca

A lo largo de su estadía en el conjunto azul y oro, Herrera participó en distintas competencias oficiales y logró sumar presencia tanto en el ámbito local como internacional. Su registro estadístico quedó conformado por:

• 30 partidos oficiales disputados.

• Participaciones en el torneo de la Liga Profesional.

• Presencias en la Copa Libertadores de América.

• Un gol convertido.

La única conquista del español llegó en la victoria conseguida por Boca frente a Barcelona de Ecuador, resultado que quedó como su único festejo oficial con la camiseta xeneize. Pese a esos antecedentes, la falta de regularidad terminó condicionando su permanencia dentro de la estructura deportiva del club.

Nicolás Orsini también se desvincula

La salida de Herrera no fue la única novedad dentro de la planificación de Boca. De manera paralela, el Consejo de Fútbol concretó otra desvinculación que venía postergándose desde hacía tiempo.

Se trata del delantero Nicolás Orsini, cuyo pase pertenecía a Boca desde 2021, aunque durante gran parte de ese período permaneció cedido en diferentes instituciones. El atacante decidió interrumpir el contrato que mantenía vigente con el club y que tenía fecha de vencimiento prevista para diciembre.

Su situación estaba marcada por una prolongada inactividad con la camiseta azul y oro. De hecho, Orsini no disputaba encuentros oficiales para Boca desde hacía más de tres años.

Su último partido se registró el 9 de abril de 2023, en una derrota frente a Colón de Santa Fe. Luego de aquel compromiso inició una serie de préstamos que lo llevaron primero a Unión de Santa Fe y posteriormente a Platense, institución en la que integró el plantel que recientemente se consagró campeón del fútbol argentino.

El efecto en el mercado de pases

La salida simultánea de Herrera y Orsini comenzó a generar movimientos inmediatos alrededor del plantel xeneize y de otros clubes interesados en futbolistas que podrían perder protagonismo con la llegada de Arruabarrena. Uno de los casos que comenzó a tomar relevancia es el del extremo Lucas Janson.

Según se indicó, Gimnasia y Esgrima La Plata manifestó un interés concreto en incorporar al futbolista mediante un préstamo.

El interés del club platense se sustenta en varios factores:

• Janson habría quedado relegado en la consideración del nuevo entrenador.

• La falta de minutos abre la posibilidad de una salida.

• Gimnasia busca variantes ofensivas para el próximo torneo.

• El club considera que puede aportar jerarquía y desequilibrio por las bandas.

• La operación aparece como una oportunidad de mercado atractiva.

La situación del atacante se encuentra dentro del conjunto de movimientos que podrían producirse a medida que avance la planificación del nuevo ciclo deportivo.

La preocupación por Edinson Cavani

Mientras Boca trabaja en la conformación de su plantel y define salidas, otro tema continúa ocupando la atención del club: el estado físico de Edinson Cavani. El delantero uruguayo atraviesa una situación médica compleja que mantiene abierta una incógnita respecto de los próximos pasos en su recuperación.

Actualmente, el atacante padece una severa molestia acompañada por un dolor crónico en la zona lumbar, específicamente en la cintura, problema que arrastra desde principios de año. La dolencia le impide entrenarse con normalidad junto al resto del plantel y genera preocupación de cara al futuro cercano.

Según se informó, especialistas médicos externos al club le recomendaron someterse a una intervención quirúrgica para solucionar de manera definitiva el problema físico. Sin embargo, Cavani continúa evaluando los distintos aspectos de esa decisión. El futbolista analiza los beneficios de una operación que podría resolver la dolencia, pero también considera el tiempo de recuperación que demandaría el procedimiento.

La principal preocupación radica en que una cirugía implicaría varios meses alejado de las canchas, una circunstancia especialmente sensible considerando que atraviesa la etapa final de su carrera profesional.