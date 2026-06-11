Artistas, horarios y cómo verlo: todos los detalles de la ceremonia de inauguración del Mundial en México

La espera llegará a su fin este jueves cuando el Mundial 2026 tenga oficialmente su puntapié inicial. La máxima competencia del fútbol internacional comenzará con el encuentro entre México y Sudáfrica, un cruce que remite al inicio de la Copa del Mundo de 2010, cuando ambas selecciones también protagonizaron el partido inaugural del certamen.

La apertura del torneo estará acompañada por una ceremonia especialmente preparada para marcar el comienzo de una edición inédita de la Copa del Mundo, que tendrá como particularidad la organización conjunta entre tres países anfitriones. En ese contexto, la FIFA dispuso la realización de tres ceremonias inaugurales diferentes, una en cada una de las sedes principales del certamen.

La primera de ellas tendrá lugar en territorio mexicano y será la encargada de dar inicio formal a la competencia. La expectativa alrededor del espectáculo se mantiene alta entre los aficionados, que aguardan por una celebración que buscará reflejar la identidad cultural del país anfitrión y el espíritu que caracteriza a la competencia más importante del fútbol mundial.

El cronograma de la jornada inaugural

Según lo informado por la organización, el partido entre México y Sudáfrica está programado para las 16 horas de la Argentina.

La ceremonia de apertura se desarrollará 90 minutos antes del encuentro, por lo que el espectáculo comenzará a las 14.30 horas.

De esta manera, la actividad oficial del Mundial comenzará mucho antes del pitazo inicial, con un evento que concentrará la atención global y servirá como presentación de una edición histórica del torneo.

Los espectadores podrán seguir la ceremonia y posteriormente el partido a través de distintas señales televisivas y plataformas digitales.

Dónde ver la ceremonia y el partido

La transmisión estará disponible mediante diversas opciones para televisión y streaming.

Canales de televisión:

• DSports.

• Telefe.

Plataformas de streaming:

• Paramount+.

• Disney+.

• Amazon Prime Video.

La amplia disponibilidad de transmisiones permitirá que los aficionados puedan seguir tanto el espectáculo inaugural como el primer partido del campeonato desde distintos dispositivos y formatos.

Una Copa del Mundo con tres ceremonias inaugurales

Una de las principales novedades del Mundial 2026 es la decisión de realizar una ceremonia de apertura en cada uno de los países anfitriones. Debido a que el certamen se desarrolla en tres sedes nacionales diferentes, la FIFA organizó tres actos inaugurales independientes, cada uno vinculado al primer partido que disputará el seleccionado local.

La primera celebración se realizará este jueves en México, mientras que las otras dos tendrán lugar al día siguiente.

El viernes 12 de junio se desarrollarán los eventos correspondientes a:

• Canadá, en la previa del partido entre Canadá y Bosnia-Herzegovina en el BMO Field de Toronto.

• Estados Unidos, antes del encuentro entre Estados Unidos y Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Con esta modalidad, cada país tendrá la posibilidad de mostrar su identidad cultural dentro del marco de la competencia internacional.

Los artistas confirmados por la FIFA

Aunque la organización aún no dio a conocer detalles específicos sobre la estructura del espectáculo ni sobre el orden de las presentaciones, sí confirmó la participación de reconocidos artistas internacionales.

La FIFA anunció la presencia de:

• Shakira.

• Maná.

• Alejandro Fernández.

• Los Ángeles Azules.

• Belinda.

• J Balvin.

• Danny Ocean.

• Tyla.

• Lila Downs.

La inclusión de estas figuras musicales ha incrementado la expectativa en torno a la ceremonia, que se perfila como uno de los acontecimientos más destacados de la jornada inaugural.

El objetivo detrás de las celebraciones

La decisión de organizar tres ceremonias responde a una visión específica impulsada por la FIFA para esta edición del torneo. Según explicó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la intención es que cada acto inaugural represente la identidad cultural del país anfitrión correspondiente, permitiendo exhibir tradiciones, expresiones artísticas y elementos característicos de cada nación organizadora.

Al mismo tiempo, la propuesta busca transmitir un mensaje común vinculado al espíritu de unidad que históricamente ha acompañado a la Copa del Mundo.

De acuerdo con la explicación brindada por Infantino, las ceremonias procurarán combinar la representación cultural propia de cada sede con la dimensión global del torneo, integrando las particularidades nacionales dentro de una celebración compartida por millones de personas en todo el mundo.