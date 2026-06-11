Las dos buenas noticias de la Selección argentina a días de su debut

La Selección argentina volvió al trabajo este miércoles en Kansas, a menos de una semana de su debut frente a Argelia por el Mundial 2026. Luego de la contundente victoria por 3-0 sobre Islandia en Alabama, el plantel dirigido por Lionel Scaloni retomó los entrenamientos con la mirada puesta en el inicio de la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

El último amistoso preparatorio dejó conclusiones positivas para el cuerpo técnico. Más allá del resultado, la jornada permitió observar la respuesta de varios futbolistas que llegaban con distintas molestias físicas y, además, entregó una tranquilidad adicional: Argentina no sumó nuevos lesionados en el tramo final de la preparación.

Julián Álvarez volvió a trabajar con normalidad

La principal novedad de la práctica estuvo centrada en Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid mostró una evolución favorable y pudo completar todos los trabajos junto al resto de sus compañeros, una señal que fue recibida con optimismo dentro del cuerpo técnico.

Julián se encuentra recuperándose de una molestia en el tobillo que le había provocado inflamación y que, durante varios días de la estadía argentina en Estados Unidos, le impidió entrenarse con normalidad. Su reincorporación plena a las tareas grupales representa una noticia relevante para Scaloni, que considera al atacante una pieza clave dentro de la estructura ofensiva del seleccionado.

La posibilidad de contar con el delantero en plenitud física aparece como uno de los aspectos más alentadores en la cuenta regresiva hacia el estreno mundialista, especialmente teniendo en cuenta la importancia que tiene dentro del funcionamiento colectivo del equipo.

La situación de Leandro Paredes

Mientras Julián Álvarez dio un paso importante en su recuperación, la situación de Leandro Paredes continúa siendo monitoreada con cautela. El mediocampista de Boca participó de una parte del entrenamiento, aunque posteriormente continuó realizando tareas diferenciadas. El volante sigue recuperándose del desgarro sufrido en su último partido con el conjunto "Xeneize" y, por el momento, el cuerpo técnico mantiene una postura prudente respecto de su regreso total a la actividad.

Scaloni ya había anticipado que el futbolista podría estar disponible hacia el final de la semana. Sin embargo, la decisión final dependerá de la evolución física que muestre en los próximos entrenamientos. Recién entonces se resolverá si puede ser considerado como titular o si integrará el banco de suplentes frente a Argelia.

Más señales positivas en la recta final

Otro de los nombres que generó tranquilidad fue el de Nahuel Molina. El lateral ya recibió el alta médica y no tendría comprometida su participación en la Copa del Mundo. A su vez, Gonzalo Montiel continúa sumando rodaje competitivo. El defensor volvió a tener minutos en el amistoso frente a Islandia y trabaja para llegar con el mejor ritmo posible al comienzo del certamen.

El encuentro disputado en Alabama también dejó una lectura favorable respecto de otros futbolistas que habían atravesado distintos inconvenientes físicos durante la preparación. Lionel Messi, Nico Paz, Nicolás González y el propio Montiel tuvieron participación en la goleada y respondieron sin inconvenientes, despejando dudas sobre sus respectivas condiciones.

Estas respuestas positivas constituyen un elemento de valor para el cuerpo técnico, que busca llegar al debut con la mayor cantidad posible de futbolistas disponibles y en óptimas condiciones físicas.

La evolución del Dibu Martínez

En el caso de Emiliano "Dibu" Martínez, la recuperación continúa avanzando según lo previsto. El arquero mantiene vendado el dedo anular de su mano derecha, aunque existe expectativa de que entre el viernes y el fin de semana pueda volver a entrenarse utilizando guantes. El objetivo es que llegue plenamente preparado al primer compromiso mundialista.

La evolución del guardameta es seguida de cerca, aunque las perspectivas actuales son positivas y apuntan directamente a su presencia en el debut.

La cuenta regresiva para el estreno

Tras una jornada de carácter regenerativo, Argentina volverá a entrenarse este jueves con una exigencia mayor. La práctica está programada para las 20 de nuestro país y contará con los primeros 15 minutos abiertos para la prensa.

De esta manera, el cuerpo técnico comenzará a intensificar los trabajos y a delinear los últimos detalles tácticos de cara al compromiso inicial.

Datos destacados de la preparación:

• Argentina derrotó 3-0 a Islandia en Alabama en su último amistoso preparatorio.

• Julián Álvarez completó todos los trabajos junto al grupo.

• Leandro Paredes continúa recuperándose de un desgarro sufrido en su último partido con Boca.

• Nahuel Molina recibió el alta médica.

• Gonzalo Montiel sumó minutos frente a Islandia.

• Lionel Messi, Nico Paz, Nicolás González y Montiel respondieron sin inconvenientes físicos.

• Emiliano Martínez continúa con el dedo anular de la mano derecha vendado, pero podría volver a entrenarse con guantes entre el viernes y el fin de semana.

Con el plantel recuperando piezas importantes y sin nuevas lesiones tras el último ensayo, la Selección argentina transita los últimos días de preparación con señales alentadoras. El próximo martes, a las 22, en Kansas, comenzará oficialmente su camino en el Mundial 2026 frente a Argelia, en el desafío de defender la corona obtenida en Qatar 2022.