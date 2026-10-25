Ángel Correa anticipó el Superclásico y elogió a Boca: "Está haciendo un gran año"

Ángel Correa palpitó el Superclásico y destacó el presente de Boca, aunque dejó en claro que River irá a La Bombonera con la intención de llevarse los tres puntos. Después del triunfo por 1-0 ante Racing en El Monumental, el delantero tomó la palabra y se refirió a uno de los partidos más esperados del fútbol argentino.

"Se viene el Superclásico, un partido impresionante que lo sigue todo el mundo. Esperemos hacer un gran esfuerzo todos juntos y traernos una victoria a casa", expresó el atacante, que llegó al Millonario este año después de su paso por Atlético de Madrid.

El futbolista también contó cómo se vive el clásico desde Europa, donde pasó gran parte de su carrera. "Todo el mundo, allá en España, se juntan a ver. Cuando es un partido así, si tienen tiempo, todo el mundo se junta a verlo y seguirlo", ventiló en ESPN.

Palpitando la visita a La Bombonera, Correa reconoció el buen momento del Xeneize, aunque remarcó que River debe enfocarse en su propio rendimiento para conseguir un resultado favorable: "Esperemos estar a la altura y hacer un gran partido, porque necesitamos los tres puntos. Sabemos que Boca está haciendo un gran año, pero nosotros nos tenemos que fijar en nosotros".

Ángel Correa destacó el presente de Boca luego del triunfo de River sobre Racing

En esa línea, Ángel Correa anticipó un encuentro disputado y con características similares a las de otros clásicos que siguió a lo largo de su carrera. "Va a ser un partido muy luchado, me imagino, como todos los Superclásicos que me han tocado ver. Se veían como una final", pronosticó.

Por último, Correa se refirió a sus expectativas personales en River y a su deseo de ser importante para el equipo en una cita de semejante magnitud. "Desde que estoy acá, siempre sueño con hacer buenos partidos y ayudar a mi equipo", concluyó.

El Millonario llega al Superclásico después de ganarle 1-0 a Racing en El Monumental. Lautaro Rivero convirtió el único gol de la noche con un cabezazo tras un centro de Correa, que también había generado otras situaciones de peligro durante el encuentro.

Más allá de la victoria, el equipo de Leonardo Ponzio sabe que necesita seguir sumando para mejorar su posición en la tabla anual y mantener viva la posibilidad de clasificarse a la próxima Copa Libertadores. En ese contexto, el duelo ante Boca aparece como una oportunidad clave para dar un golpe de autoridad y acercarse a uno de sus objetivos de la temporada.