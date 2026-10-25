Ponzio expresó su preocupación por el arbitraje del Superclásico

River consiguió un triunfo clave por 1-0 ante Racing, con un gol de cabeza de Lautaro Rivero, y comenzó a enfocarse en el Superclásico del próximo domingo. Después del encuentro, Leonardo Ponzio habló en conferencia de prensa y manifestó su preocupación por el arbitraje del partido frente a Boca.

"La preocupación está; si pasan inadvertidos, mejor", sostuvo cuando le consultaron sobre la designación del árbitro para el encuentro que se disputará en La Bombonera.

El entrenador consideró que los futbolistas deben ocupar el centro de la escena y pidió que las decisiones arbitrales no interfieran en el desarrollo del juego.

"Es un gran momento para volver a la pura naturaleza del fútbol argentino. Es un espectáculo que se ve en todo el mundo", expresó.

En la misma línea, agregó: "No quiero que me regalen nada, pero tampoco que me quiten lo que tengo. Yo veo que cuando interfieren tanto en una opinión, te hacen dudar".

El análisis del triunfo ante Racing

Ponzio también se refirió al desempeño de River frente a la Academia y destacó la importancia de sumar los tres puntos para sostener los objetivos del equipo en el Torneo Clausura.

"Hoy había que ganar para seguir con el objetivo que tenemos. Hay que jugar de esta manera y el equipo lo supo hacer", afirmó.

La victoria le permitió al conjunto millonario llegar con otro impulso a una semana marcada por el partido ante su clásico rival.

La preparación para el Superclásico y la situación de Aníbal Moreno

Al hablar sobre los días previos al encuentro con Boca, Ponzio remarcó la importancia de mantener la rutina de trabajo y evitar anticiparse a lo que pueda suceder durante el partido.

"Es una semana distinta, no tenemos que jugar el partido antes porque te adelantás a algo que no sabés cómo va a ser. El grupo va a entrenar como toda la semana y tienen que relajarse", señaló.

Además, se refirió a la condición física de Aníbal Moreno, el mediocampista catamarqueño que salió durante el partido ante Racing por una molestia lumbar.

"Aníbal salió por un dolor lumbar, lo que tenía anteriormente. No está descartado porque creo que en la semana tiene la posibilidad de recuperarse", explicó.

De esta manera, la presencia del futbolista catamarqueño en el Superclásico dependerá de su evolución durante los próximos entrenamientos.

Cuándo juegan Boca y River

Boca recibirá a River el domingo 1 de noviembre, a las 15, en La Bombonera, por el Torneo Clausura. Según la información proporcionada, la designación arbitral se conocerá el martes y los principales candidatos son Nicolás Ramírez y Yael Falcón Pérez.

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