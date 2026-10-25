Gallardo volvió al Monumental para ver a River antes del Superclásico

Marcelo Gallardo sorprendió a los hinchas de River al regresar al estadio Monumental para presenciar el partido frente a Racing, en la previa del Superclásico ante Boca. La visita marcó su primera aparición en el estadio para ver a su exequipo desde que dejó la conducción técnica del club en febrero pasado.

El entrenador aprovechó su estadía en Buenos Aires para acercarse a Núñez y seguir de cerca el encuentro correspondiente a la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

Las cámaras de televisión captaron al Muñeco en una de las plateas a los 23 minutos del primer tiempo, mientras conversaba con una persona que estaba sentada a su lado. En ese momento, el partido todavía no tenía goles.

GALLARDO, PRESENTE EN EL MONUMENTAL El ex DT de River se encuentra viendo el clásico entre el Millonario y Racing. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports https://t.co/15LShV6UmB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 25, 2026

Su presencia llamó la atención de los simpatizantes, especialmente por la cercanía del Superclásico, que River disputará ante Boca el próximo 1 de noviembre.

El presente de Gallardo al frente de Ecuador

Desde su salida de River, Gallardo asumió el desafío de dirigir a la selección de Ecuador. El entrenador se prepara para afrontar una nueva ventana de la FIFA, en la que buscará conseguir su primera victoria al frente del combinado sudamericano.

Mientras avanza con su trabajo en el seleccionado ecuatoriano, su regreso al Monumental volvió a ponerlo en el centro de la escena del mundo River, a pocos días de uno de los partidos más importantes del calendario del equipo.

GALLARDO, FIRMANDO CAMISETAS EN EL PALCO El ex DT de River aprovechó el entretiempo para firmar las camisetas de algunos hinchas de River. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports https://t.co/d0mnzIYOfi — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 25, 2026

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.