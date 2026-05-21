Aníbal Moreno se la juega y ya pidió estar en la final contra Belgrano

La previa de la final del Torneo Apertura comenzó a cargarse de tensión e incertidumbre para River. En la antesala del encuentro decisivo frente a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes, el equipo conducido por Eduardo Coudet atraviesa un escenario complejo producto de distintas bajas físicas que condicionan el armado del equipo.

Entre las ausencias más sensibles aparece la del catamarqueño Aníbal Moreno, quien sufrió un esguince grado 1 del ligamento colateral medial de la rodilla derecha y quedó en duda para el compromiso decisivo. La lesión se produjo luego de que el mediocampista de 27 años debiera abandonar el campo de juego durante el encuentro ante Rosario Central, tras sentir una molestia que encendió rápidamente la preocupación en el cuerpo técnico y en el entorno del club.

Según el parte médico difundido posteriormente, la recuperación demandaría alrededor de un mes, situación que prácticamente lo dejaría fuera de competencia durante el resto del semestre.

Sin embargo, en las últimas horas surgió un dato que alteró el clima previo a la final: Moreno habló directamente con Eduardo Coudet y le manifestó su intención de formar parte de los convocados para enfrentar a Belgrano.

El pedido de Moreno que sorprendió en River

La decisión del volante de pedir estar presente pese a la lesión generó impacto dentro de River y volvió a instalar el debate sobre los riesgos físicos en partidos decisivos. De acuerdo con la información trascendida, el futbolista le expresó al entrenador su deseo de disputar la final aun sabiendo que las posibilidades de recuperación completa son mínimas.

El gesto fue interpretado como una muestra del compromiso del jugador con el equipo y de la importancia que representa el partido en Córdoba.

El pedido del mediocampista se convirtió rápidamente en uno de los temas centrales de la previa, especialmente porque el panorama médico no resulta favorable para una reaparición inmediata. Desde el punto de vista sanitario, la recomendación actual es clara: evitar riesgos que puedan agravar la lesión y comprometer la recuperación del futbolista de cara a la próxima pretemporada.

La postura del cuerpo médico

Aunque Eduardo Coudet sigue de cerca la evolución del jugador y espera novedades positivas, la decisión final no dependerá exclusivamente del entrenador.

En River saben que cualquier determinación estará directamente vinculada con la evaluación médica que se realice en los días previos al encuentro. Los especialistas consideran que una exigencia prematura podría derivar en una complicación mayor sobre la rodilla derecha del volante, aumentando los tiempos de recuperación y afectando su regreso futuro a las canchas.

Entre los puntos que hoy analiza el cuerpo médico aparecen:

La evolución diaria del esguince .

. La respuesta física del jugador a las cargas de trabajo .

. El riesgo de agravar la lesión .

. La posibilidad de comprometer la recuperación para la pretemporada .

. La conveniencia de preservar al futbolista pensando en el próximo semestre.

A pesar de ese escenario, Moreno mantiene firme su intención de estar disponible y acompañar al equipo en una de las citas más importantes de la temporada.

Coudet espera, pero el panorama es complejo

Dentro del cuerpo técnico existe conciencia sobre lo que representa Aníbal Moreno para el funcionamiento del equipo. Su presencia en la mitad de la cancha aparece como una pieza importante en un contexto donde River llega condicionado por distintas ausencias.

Por eso, la posibilidad de contar con el catamarqueño sería interpretada como un alivio futbolístico para Eduardo Coudet en la previa del choque ante Belgrano. Sin embargo, el panorama actual continúa siendo desfavorable para el mediocampista y todo indica que el entrenador deberá comenzar a proyectar el partido sin él dentro del once titular.

Las horas previas a la final serán determinantes para definir si el volante logra integrar la lista de convocados o si finalmente queda marginado del encuentro debido a la lesión.