Antonelli hace historia en Japón y Colapinto finalizó 16° en otra carrera con complicaciones

El Gran Premio de Japón dejó una marca histórica en la Fórmula 1 con la victoria del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien a sus 19 años no solo consiguió su segunda victoria consecutiva, sino que además se transformó en el puntero más joven en la historia del Campeonato Mundial de Conductores FIA.

Al mando de su Mercedes, Antonelli construyó una actuación sólida que, si bien estuvo influenciada por un oportuno Auto de Seguridad (AS), lo tuvo como protagonista principal en todo momento. Tras una reanudación impecable, logró sostener el liderazgo y establecer una ventaja contundente, cruzando la meta con una diferencia de 13.722 segundos sobre su inmediato perseguidor.

El podio lo completaron:

Oscar Piastri (McLaren) , en la segunda posición

, en la segunda posición Charles Leclerc (Ferrari), en el tercer lugar

Con este resultado, Antonelli no solo suma puntos clave, sino que se posiciona al frente del campeonato, reforzando su impacto en la temporada.

Una largada intensa y cambios en la punta

La competencia comenzó con un movimiento decisivo en el Circuito de Suzuka (4.807 metros), donde Piastri protagonizó una salida espectacular que le permitió tomar la delantera en la primera curva, mientras los Mercedes cedían posiciones en los primeros metros.

Sin embargo, el desarrollo de la carrera mostró la capacidad de recuperación de la escudería alemana. George Russell intentó disputar el liderato frente al McLaren, aunque sin poder concretar el sobrepaso. Con el paso de las vueltas, Antonelli fue consolidando su ritmo hasta retomar el control absoluto de la competencia.

Colapinto, de una gran largada a un resultado adverso

La carrera tuvo un desarrollo completamente distinto para el argentino Franco Colapinto, piloto de Alpine, quien finalizó en la 16ª posición tras una competencia marcada por circunstancias desfavorables.

El pilarense inició con una excelente largada, en la que logró superar a:

Nico Hulkenberg (Audi)

Gabriel Bortoleto (Audi)

De esta manera, se posicionó en el puesto 13, integrándose al grupo que peleaba por la zona de puntos, específicamente el tren que disputaba la P10. En ese pelotón se encontraban:

Arvid Lindblad (Racing Bull) , liderando el grupo

, liderando el grupo Isack Hadjar (Red Bull)

Liam Lawson (Racing Bulls), cerrando la fila

La estrategia llevó a Colapinto a ingresar a boxes en la vuelta 19, donde cambió neumáticos medios por duros. Sin embargo, el momento resultó determinante: apenas una vuelta después de su parada, Oliver Bearman (Haas) se estrelló al intentar superarlo, provocando la salida del Auto de Seguridad.

Este incidente generó una "parada gratis" para los pilotos que aún no habían ingresado a boxes, lo que dejó al argentino en desventaja directa, cayendo hasta la posición 17.

En el tramo final, logró recuperar un lugar al superar a Sergio "Checo" Pérez (Cadillac). Posteriormente, mantuvo una lucha sostenida con Carlos Sainz (Williams). A pesar del esfuerzo, no pudo concretar el sobrepaso y terminó finalmente en el puesto 16.

La pelea en el pelotón y el desarrollo del top 10

Detrás del podio, la competencia mostró una intensa disputa en varias posiciones. George Russell debió conformarse con el cuarto puesto, en una jornada en la que había manifestado su frustración por la intervención del Safety Car.

El resto de las principales posiciones quedó conformado de la siguiente manera:

Lando Norris (McLaren) , quinto, tras una lucha cerrada con

, quinto, tras una lucha cerrada con Lewis Hamilton (Ferrari) , quien finalizó sexto

, quien finalizó sexto Pierre Gasly (Alpine) , séptimo, resistiendo los ataques de

, séptimo, resistiendo los ataques de Max Verstappen (Red Bull) , octavo, a solo 0.337 segundos

, octavo, a solo Liam Lawson (Racing Bull) , noveno

, noveno Esteban Ocon (Haas), décimo

En la zona media, Nico Hulkenberg (Audi) finalizó 11°, seguido por Isack Hadjar (Red Bull) en la 12ª posición y Gabriel Bortoleto (Audi) en la 13ª. Más atrás, Arvid Lindblad (Racing Bull) terminó 14°, por delante de Carlos Sainz (Williams) en el 15° lugar y de Franco Colapinto (Alpine), 16°.

Incidentes, abandonos y cierre de carrera

El desarrollo del Gran Premio también estuvo marcado por incidentes. Dos pilotos debieron abandonar:

Lance Stroll (Aston Martin) , quien regresó a boxes por un posible problema de presión de agua

, quien regresó a boxes por un posible problema de presión de agua Oliver Bearman (Haas), tras un fuerte accidente de 50G, del cual no sufrió fracturas según informó el equipo

En cuanto al resto de la clasificación, Sergio Pérez fue el mejor representante de Cadillac, seguido por: