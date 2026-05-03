Anulo mufa: todos los argentinos que aparecieron en el codiciado álbum y no llegaron al mundial

Cada cuatro años, el lanzamiento del álbum de figuritas del Mundial se convierte en un fenómeno que atraviesa generaciones. La producción, a cargo de la marca italiana Panini, implica una planificación anticipada que obliga a definir planteles antes de que las listas oficiales estén confirmadas. Esa dinámica, que responde a la necesidad de distribución global, ha generado a lo largo del tiempo una constante: la presencia de jugadores que finalmente no disputan la Copa del Mundo.

Desde su debut en México 1970, la empresa ha debido apostar por nombres que, en muchos casos, parecían seguros. Sin embargo, lesiones, decisiones técnicas o cambios de último momento derivaron en una lista que hoy suma 30 futbolistas argentinos que aparecieron en el álbum pero no participaron del Mundial.

De cara al Mundial 2026, la historia podría repetirse. Panini seleccionó a 18 jugadores para la selección argentina, aunque aún resta confirmar si el listado coincidirá plenamente con la convocatoria final o si se sumará un nuevo capítulo a esta serie de desaciertos.

La lista de 2026 y la expectativa abierta

Para la próxima edición, Panini incluyó en el álbum a los siguientes futbolistas argentinos:

Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Nicolás Tagliafico

Leonardo Balerdi

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Rodrigo De Paul

Exequiel Palacios

Leandro Paredes

Nicolás Paz

Franco Mastantuono

Nicolás González

Lionel Messi

Lautaro Martínez

Julián Álvarez

Giuliano Simeone

La incógnita persiste: si todos logran integrar la lista definitiva, la empresa podría conseguir su segundo pleno histórico. En caso contrario, se sumará un nuevo error a un historial que ya registra fallas en 12 de las 13 ediciones anteriores.

Qatar 2022: lesiones en un plantel consolidado

La convocatoria de Lionel Scaloni para Qatar 2022 parecía definida por la continuidad del equipo que había ganado la Copa América 2021. Sin embargo, Panini incurrió en tres errores producto de lesiones de último momento.

Los jugadores que aparecieron en el álbum pero no participaron fueron:

Giovani Lo Celso

Joaquín Correa

Nicolás González

Rusia 2018: cambios en medio del caos

El Mundial de Rusia 2018, bajo la conducción de Jorge Sampaoli, estuvo marcado por la inestabilidad. Esa situación también se reflejó en el álbum, con múltiples modificaciones en la lista.

Los casos fueron:

Sergio Romero , convocado pero reemplazado por lesión por Nahuel Guzmán

, convocado pero reemplazado por lesión por Ramiro Funes Mori

Enzo Pérez , quien finalmente ingresó por la lesión de Manuel Lanzini

, quien finalmente ingresó por la lesión de Mauro Icardi



Brasil 2014: una única excepción en un equipo consolidado

La selección dirigida por Alejandro Sabella logró una base sólida que llegó hasta la final tras 24 años. En ese contexto, el margen de error fue mínimo.

El único jugador que figuró en el álbum pero no integró la lista final fue Éver Banega

Sudáfrica 2010: decisiones sorpresivas

El equipo conducido por Diego Armando Maradona presentó una de las listas más llamativas, con exclusiones de figuras reconocidas en Europa.

Los nombres que quedaron afuera pese a figurar en el álbum fueron:

Javier Zanetti

Esteban Cambiasso

Fernando Gago

Sudáfirica 2010

Alemania 2006: el mayor número de errores

La convocatoria de José Pekerman generó fuertes críticas y derivó en uno de los mayores desaciertos de Panini.

Los jugadores incluidos en el álbum pero ausentes en el Mundial fueron:

Walter Samuel

Javier Zanetti

Andrés D'Alessandro

Juan Sebastián Verón

Corea del Sur/Japón 2002: lesiones y decisiones

El equipo de Marcelo Bielsa llegaba como candidato, lo que redujo el margen de error, aunque no lo eliminó.

Los casos registrados fueron Nelson Vivas, por rotura de ligamentos cruzados y Javier Saviola.

Francia 1998: polémicas en la lista de Passarella

El ciclo de Daniel Passarella estuvo atravesado por debates internos, lo que también impactó en la convocatoria.

Los jugadores que no viajaron fueron Hernán Díaz y Juan Román Riquelme.

Estados Unidos 1994: decisiones inesperadas

En el Mundial marcado por la frase de Diego Maradona, el técnico Alfio "Coco" Basile dejó afuera a dos futbolistas importantes en el proceso.

Los nombres fueron:

Carlos Mac Allister

Gustavo Zapata

Estados Unidos 1994

Italia 1990: bajas por decisión y lesiones

En la Copa de Italia 1990, dirigida por Carlos Bilardo, también hubo sorpresas que afectaron la precisión del álbum.

Los jugadores incluidos pero ausentes fueron:

Luis Islas , quien se retiró por no tener garantizada la titularidad

, quien se retiró por no tener garantizada la titularidad Néstor Clausen , por lesión

, por lesión Jorge Valdano, por decisión técnica

Un patrón que se repite

A lo largo de las décadas, el álbum del Mundial ha reflejado tanto la pasión como la incertidumbre del fútbol. La necesidad de anticipar decisiones en un contexto cambiante ha derivado en una constante acumulación de nombres que quedaron fuera.

Con 30 futbolistas argentinos en esta situación, el fenómeno expone el margen de error inherente a un proceso que combina logística global, expectativas deportivas y definiciones de último momento.

De cara a 2026, la expectativa vuelve a instalarse. El listado ya está definido, pero el desenlace dependerá, una vez más, de factores que trascienden el papel y las figuritas.