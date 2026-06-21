Apareció España: show de fútbol y goleada a Arabia Saudita

España necesitaba una respuesta y la encontró de la manera más contundente posible. Luego del empate 0-0 frente a Cabo Verde en su presentación, el conjunto dirigido por De la Fuente exhibió una versión completamente diferente y aplastó a Arabia Saudita por 4-0 en una actuación que volvió a ubicarlo entre los principales candidatos a conquistar el Mundial.

La selección española mostró desde el comienzo una propuesta agresiva, dinámica y vertical, muy distinta a la imagen ofrecida en su primer compromiso. Si ante Cabo Verde predominó la circulación horizontal y la falta de profundidad, frente a Arabia Saudita apareció un equipo decidido a atacar constantemente, a ocupar espacios en el área rival y a convertir cada avance en una situación de peligro.

El resultado final reflejó la superioridad observada durante gran parte del encuentro. Sin embargo, la diferencia pudo haber sido incluso mayor, ya que España generó numerosas oportunidades de gol a lo largo de toda la tarde en Atlanta.

La goleada no solo permitió sumar tres puntos fundamentales, sino también disipar cualquier cuestionamiento surgido tras el debut y reafirmar la condición de candidato con la que llegó a esta Copa del Mundo.

Lamine Yamal abrió el camino

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Lamine Yamal, quien necesitó apenas 45 minutos para dejar su sello en el partido. El joven futbolista fue determinante para romper la estructura defensiva de Arabia Saudita y aportar el desequilibrio que había faltado frente a Cabo Verde. Su presencia desde el inicio permitió abrir espacios y generar profundidad en cada ataque español.

Fue precisamente Yamal quien abrió el marcador y comenzó a construir una victoria que terminaría transformándose en una exhibición colectiva. Su salida durante el entretiempo fue interpretada como una señal clara de que el trabajo estaba cumplido y de que el cuerpo técnico decidió preservarlo luego de una primera mitad en la que cumplió un papel decisivo.

Entre los aspectos más destacados de su actuación se encuentran:

Marcó uno de los goles de la victoria.

Fue titular desde el comienzo.

Aportó desequilibrio y profundidad ofensiva.

Salió reemplazado en el entretiempo.

Su rendimiento permitió que España encontrara rápidamente los espacios que había tenido dificultades para generar en el partido anterior.

Una estructura ofensiva funcionó

Más allá de la actuación individual de Yamal, el funcionamiento colectivo del ataque español fue uno de los grandes puntos altos de la jornada. El equipo encontró soluciones a partir de una distribución ofensiva que permitió explotar mejor las características de cada futbolista.

Rodri volvió a desempeñarse como el eje del equipo, aportando equilibrio y conducción. Por su parte, Mikel Oyarzabal tuvo una actuación sobresaliente al aportar dos goles y una asistencia, consolidándose como una de las figuras del encuentro.

La disposición táctica también mostró modificaciones respecto al debut. Dani Olmo asumió la conducción desde el mediocampo, ocupando el lugar de Fabián Ruiz, mientras que Álex Baena ofreció soluciones por la izquierda que permitieron ampliar el repertorio ofensivo del conjunto español.

Los principales protagonistas en ataque fueron:

Rodri.

Lamine Yamal.

Mikel Oyarzabal.

Dani Olmo.

Álex Baena.

La combinación entre movilidad, velocidad y precisión permitió que España dominara ampliamente el desarrollo del partido.

Verticalidad, profundidad y un festival de situaciones

Uno de los aspectos más valorados del rendimiento español fue el regreso de una identidad ofensiva basada en la búsqueda constante del arco rival. El equipo mostró una clara intención de abrir la cancha, generar espacios y atacar con rapidez, evitando las secuencias excesivas de pases laterales que habían caracterizado el empate frente a Cabo Verde.

La propuesta fue siempre directa. España buscó progresar hacia adelante con rapidez y encontró en esa decisión una diferencia decisiva frente a un rival que nunca logró acomodarse al ritmo impuesto por los europeos.

Durante gran parte del partido se observaron:

Toques dentro del área rival.

Definiciones en el área chica.

Transiciones rápidas de un sector a otro.

Llegadas constantes por las bandas.

Proyecciones ofensivas de Cucurella hasta el fondo.

La acumulación de situaciones de gol fue permanente y transformó el encuentro en una demostración de superioridad futbolística.

Arabia Saudita fue reducida a su mínima expresión

El rendimiento español también estuvo acompañado por una notable capacidad para neutralizar a su rival. Arabia Saudita quedó muy lejos de la imagen que había mostrado anteriormente, cuando consiguió vencer a Argentina y empatar frente a Uruguay la semana pasada.

La presión, la intensidad y la velocidad de circulación impuestas por España redujeron considerablemente las posibilidades de reacción del conjunto árabe, que nunca logró equilibrar el desarrollo del encuentro.

La diferencia entre ambos equipos se hizo evidente tanto en el resultado como en la cantidad de oportunidades generadas a lo largo de los noventa minutos.

Un grupo que se definirá frente a Uruguay

La victoria permitió a España acomodarse en la parte alta de la clasificación y llegar con confianza al próximo desafío. Ahora, el conjunto de De la Fuente definirá el primer puesto del grupo frente a Uruguay, en un encuentro que aparece como uno de los compromisos más atractivos de esta fase del torneo.

El triunfo por 4-0 dejó sensaciones altamente positivas para los españoles. No solo por la amplitud del marcador, sino por la forma en que fue construido. El equipo recuperó la intensidad, la voracidad ofensiva y la profundidad que lo caracterizaron durante la Eurocopa 2024 y las Eliminatorias.

Con cuatro goles, aunque con méritos suficientes para haber convertido cinco o seis, España volvió a exhibir el fútbol que la posicionó entre las máximas aspirantes al título. La goleada en Atlanta sirvió para disipar cualquier duda surgida tras el debut y para enviar un mensaje claro al resto de los competidores: cuando encuentra su mejor versión, el conjunto español se convierte en uno de los equipos más difíciles de detener en este Mundial.