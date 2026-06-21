Francisco Cerúndolo se convirtió en el primer argentino en ganar el ATP 500 de Queen's

Francisco Cerúndolo escribió una de las páginas más importantes y esperadas del tenis argentino al conquistar el ATP 500 de Queen's, uno de los torneos más tradicionales de la gira sobre césped previa a Wimbledon. El porteño logró una victoria de enorme valor deportivo tras superar al estadounidense Tommy Paul por 6-7, 6-4 y 6-3 en una final intensa, cambiante y cargada de tensión.

La consagración llegó luego de una batalla que se extendió durante más de dos horas y media sobre la emblemática cancha central londinense. El encuentro exigió al máximo la capacidad física, técnica y mental de ambos protagonistas, en una superficie históricamente compleja para los jugadores argentinos.

El triunfo permitió a Cerúndolo levantar uno de los trofeos más prestigiosos del calendario previo al Grand Slam británico y consolidar una actuación que quedará registrada entre los grandes hitos del tenis nacional.

Una final que exigió carácter y determinación

El encuentro comenzó con una marcada paridad entre ambos jugadores. El primer set se desarrolló con extrema igualdad y debió resolverse en un tie-break, instancia en la que Tommy Paul logró imponerse para tomar ventaja en el marcador.

Lejos de acusar el golpe, Cerúndolo mantuvo la calma y continuó apostando a las herramientas que le permitieron llegar a la definición del torneo. El argentino encontró respuestas a través de la potencia de su servicio y de su drive, dos recursos que terminaron siendo fundamentales para cambiar el rumbo del partido.

La reacción comenzó a tomar forma en el segundo parcial. Con mayor agresividad y determinación en los momentos decisivos, el porteño consiguió quedarse con el set por 6-4 e igualó el marcador general.

Ya en la tercera manga, Cerúndolo logró imponer condiciones. Con confianza y precisión, quebró la resistencia del estadounidense y cerró el partido por 6-3 para sellar una victoria que le permitió alcanzar uno de los mayores logros de su carrera.

Los parciales de la final fueron:

Primer set: Tommy Paul 7-6.

Segundo set: Francisco Cerúndolo 6-4.

Tercer set: Francisco Cerúndolo 6-3.

Un récord inédito para el tenis argentino

La importancia de la conquista trasciende el resultado de una final y se proyecta directamente sobre la historia del tenis argentino.

Con este título en Queen's, Cerúndolo sumó un nuevo trofeo sobre césped al conseguido en Eastbourne en 2023. Esa combinación le permitió transformarse oficialmente en el primer tenista masculino argentino en conquistar dos torneos sobre esta superficie durante toda la Era Abierta.

La marca adquiere una relevancia especial si se considera que el césped ha sido históricamente una de las superficies más difíciles para los jugadores argentinos, tradicionalmente asociados a un tenis desarrollado sobre polvo de ladrillo. Entre los principales hitos alcanzados por Cerúndolo se destacan:

Campeón del ATP 500 de Queen's.

Victoria en la final ante Tommy Paul.

Segundo título oficial sobre césped.

Primer argentino en ganar dos torneos sobre esta superficie en la Era Abierta.

La conquista rompe registros históricos y coloca al porteño en un lugar destacado dentro de las estadísticas del tenis nacional.

Una revancha con valor simbólico

El título conseguido en Londres también tuvo un significado especial por distintos antecedentes vinculados al torneo.

Cerúndolo logró derrotar a Tommy Paul precisamente en el certamen donde el estadounidense llegaba como defensor del título. La victoria, por lo tanto, tuvo además el valor agregado de destronar al campeón vigente.

Pero el éxito también estuvo cargado de simbolismo para el tenis argentino. La consagración permitió dejar atrás el recuerdo de la final que David Nalbandian no pudo concluir en esa misma cancha en 2012, un episodio que quedó grabado en la memoria del deporte nacional.

De esta manera, la victoria del porteño adquirió una dimensión que fue más allá de una simple conquista deportiva, al cerrar una cuenta pendiente que parecía resistirse desde hacía años.

Un impulso ideal antes de Wimbledon

La obtención del ATP 500 de Queen's llega en un momento especialmente oportuno para Francisco Cerúndolo. El triunfo le permite arribar a Wimbledon con una confianza reforzada y con la certeza de haber demostrado su capacidad para competir al máximo nivel sobre césped.

Además, el resultado extiende una racha personal impecable del mayor de los hermanos Cerúndolo en finales disputadas sobre superficie verde, consolidando una evolución que lo posiciona como uno de los jugadores más competitivos del circuito en este tramo de la temporada.

Bajo la conducción de Nicolás Massú, el tenista argentino consiguió derribar prejuicios históricos relacionados con el rendimiento de los jugadores nacionales sobre césped y confirmó que su tenis puede adaptarse con éxito a cualquier escenario.

Un logro que quedará en la historia

La victoria sobre Tommy Paul y la conquista del ATP 500 de Queen's representan mucho más que un nuevo título para Francisco Cerúndolo. El porteño logró una consagración histórica que lo convirtió en el primer argentino en ganar dos torneos oficiales sobre césped en la Era Abierta y devolvió al tenis nacional a lo más alto de una superficie que durante décadas fue considerada esquiva.

Con un trofeo de enorme prestigio bajo el brazo, una actuación memorable en Londres y un récord que rompe los libros de estadísticas, Cerúndolo llega a Wimbledon atravesando uno de los momentos más destacados de su carrera y dejando una huella imborrable en la historia del deporte argentino.