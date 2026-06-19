EE.UU. le ganó 2-0 a Australia y quedó primero en el Grupo D del Mundial

Estados Unidos dio un paso importante en sus aspiraciones mundialistas al imponerse por 2 a 0 sobre Australia en un encuentro correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. El conjunto norteamericano hizo valer su condición de favorito y construyó una victoria sustentada en el control de la pelota, la presión constante sobre el rival y una marcada superioridad en las estadísticas generales del partido.

Desde los primeros minutos, el equipo estadounidense mostró una postura ofensiva y buscó asumir el protagonismo del encuentro. Esa iniciativa encontró recompensa rápidamente, permitiéndole tomar ventaja en el marcador y manejar el desarrollo del juego con mayor tranquilidad.

La victoria no solo le permitió sumar tres puntos fundamentales en el arranque de la competencia, sino también posicionarse en lo más alto de la tabla del Grupo D una vez concluida la jornada.

Un gol en contra abrió el camino

La apertura del marcador llegó a los 10 minutos del primer tiempo. En una jugada ofensiva impulsada por Estados Unidos, el defensor australiano Cameron Burgess intentó despejar el peligro dentro de su propia área, pero terminó enviando la pelota contra su propio arco.

El tanto significó un golpe para Australia y reforzó el dominio que el conjunto local venía ejerciendo desde el comienzo del partido. Lejos de conformarse con la ventaja mínima, Estados Unidos mantuvo la presión alta y continuó manejando la posesión de la pelota, obligando a los australianos a replegarse y buscar alternativas para contener los avances rivales.

La diferencia en el juego comenzó a reflejarse también en las estadísticas, donde los norteamericanos acumulaban más tiempo con la pelota y una mayor cantidad de aproximaciones sobre el arco adversario.

Alexander Freeman amplió la ventaja antes del descanso

El segundo gol llegó sobre el final de la primera etapa. A los 42 minutos, según los datos iniciales del encuentro, y a los 44 minutos de acuerdo con el desarrollo posterior informado, Alexander Freeman aprovechó una nueva acción ofensiva para establecer el 2 a 0.

La conquista permitió que Estados Unidos se marchara al descanso con una ventaja más cómoda y con la sensación de haber dominado claramente los primeros 45 minutos. El tanto de Freeman terminó de consolidar una etapa inicial favorable para los anfitriones, que lograron traducir en goles la superioridad que mostraban sobre el terreno de juego.

El dominio estadounidense

Los números finales del encuentro mostraron una clara ventaja para Estados Unidos en varios aspectos del juego. Además, el desarrollo del encuentro reflejó que Estados Unidos acumuló cerca del 70% de posesión durante largos tramos del partido y superó los 470 pases realizados, consolidando un control sostenido del juego.

La combinación entre posesión, circulación de balón y eficacia ofensiva permitió que el equipo administrara el encuentro con relativa comodidad. Con el objetivo de revertir el resultado, Australia realizó varias modificaciones tanto durante el entretiempo como en el segundo tiempo.

Ingresaron:

Nestory Irankunda.

Connor Metcalfe.

Jason Geria.

Cristian Volpato.

Jackson Irvine.

Sin embargo, las variantes no lograron alterar el dominio ejercido por Estados Unidos ni generar las oportunidades necesarias para descontar en el marcador.

Por su parte, el conjunto norteamericano aprovechó la ventaja obtenida para administrar energías y rotar algunas piezas. Durante el complemento sumaron minutos Giovanni Reyna, Haji Wright, Sebastian Berhalter, Joe Scally y Auston Trusty.

Amonestaciones y panorama del Grupo D

Aunque no se registraron tarjetas rojas durante el encuentro, sí hubo varias amonestaciones en el tramo final.

En Estados Unidos recibieron tarjeta amarilla:

Antonee Robinson.

Folarin Balogun.

Chris Richards.

En Australia fueron amonestados:

Jordan Bos.

Alessandro Circati.

Harry Souttar.

Jacob Italiano.

Con este resultado, Estados Unidos quedó ubicado en el primer puesto del Grupo D, mientras que Australia se posicionó en el segundo lugar.

Los próximos compromisos ya tienen fecha y sede definidas. Estados Unidos enfrentará a Turquía el 25 de junio a las 23:00 horas en el estadio Los Ángeles. Por su parte, Australia se medirá con Paraguay el mismo día y horario en el estadio San Francisco.

Tres puntos que fortalecen la ilusión

La victoria permitió a Estados Unidos comenzar el Mundial 2026 con una actuación convincente. El equipo mostró solidez defensiva, capacidad para controlar el ritmo del partido y contundencia para aprovechar las oportunidades generadas.

El triunfo representa tres puntos valiosos en la lucha por la clasificación a los octavos de final y ratifica el buen momento del seleccionado anfitrión. Australia, en cambio, quedó obligado a reaccionar en sus próximos compromisos si pretende mantener intactas sus aspiraciones de avanzar en la competencia.

En una noche marcada por el dominio estadounidense, el equipo local consiguió una victoria clara, lideró las estadísticas principales y dejó una imagen positiva en el inicio de su participación mundialista.