Gago fue operado de urgencia en Chile tras presentar un problema cardiovascular

La victoria de Universidad de Chile por 2 a 0 frente a O'Higgins por el torneo local quedó rápidamente en segundo plano luego de que se conociera una noticia que generó preocupación en el ámbito deportivo. El director técnico argentino Fernando Gago debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial en Santiago tras presentar un cuadro de posible origen cardiovascular durante la madrugada posterior al encuentro.

La situación se desencadenó pocas horas después del partido disputado en el Estadio Nacional, cuando el entrenador comenzó a manifestar signos compatibles con un problema de salud que requirió atención médica inmediata. La gravedad potencial del cuadro motivó una rápida intervención y su derivación a una clínica de la capital chilena para la realización de estudios especializados.

La noticia comenzó a difundirse a través de medios chilenos como La Tercera y ADN, que informaron sobre el estado de salud del entrenador y el operativo médico desplegado tras la detección de los síntomas.

Estudios de urgencia y posterior intervención

Una vez ingresado al centro asistencial, Fernando Gago fue sometido a una serie de exámenes médicos de urgencia con el objetivo de determinar el origen del cuadro que presentaba. Luego de las evaluaciones realizadas por los profesionales de la salud, se resolvió avanzar con una intervención quirúrgica.

De acuerdo con la información difundida por la prensa local, la operación se llevó a cabo durante la madrugada. Tras el procedimiento, el entrenador argentino quedó internado en observación para permitir un seguimiento clínico más detallado y monitorear su evolución.

El comunicado oficial de Universidad de Chile

Ante la preocupación generada entre los simpatizantes y el ambiente futbolístico, Universidad de Chile emitió un comunicado oficial con el objetivo de llevar tranquilidad respecto al estado de salud de su entrenador.

La institución confirmó que Gago permanece bajo control médico y destacó que evoluciona favorablemente. En el primer parte difundido tras el episodio, el club informó que el técnico no estaría al frente de los entrenamientos mientras continúa sometiéndose a exámenes médicos.

"Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos", señaló la institución en el comunicado oficial emitido luego de conocerse la situación.

Más tarde, el club también confirmó que el entrenador se encuentra en buenas condiciones, aunque permanecerá bajo observación mientras los especialistas completan las evaluaciones correspondientes.

Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.



Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/wv4RuIZtRj — Universidad de Chile (@udechile) June 19, 2026

Un impacto inmediato en la planificación deportiva

El episodio de salud generó inquietud dentro de Universidad de Chile, especialmente porque ocurrió apenas horas después de que Gago dirigiera al equipo en el triunfo ante O'Higgins.

La situación obligó a reorganizar de manera inmediata la planificación deportiva, ya que por el momento no se informó cuánto tiempo demandará su recuperación ni cuándo estará en condiciones de retomar sus actividades habituales al frente del plantel profesional.

Mientras continúe internado y bajo seguimiento médico, la conducción del equipo quedará en manos de su ayudante de campo, Fabricio Coloccini. El integrante del cuerpo técnico será el encargado de dirigir al conjunto chileno en su próximo compromiso oficial por la Copa Chile frente a Santiago Wanderers.

Repercusión a ambos lados de la cordillera

La noticia trascendió rápidamente las fronteras chilenas y tuvo una importante repercusión en el fútbol argentino. Fernando Gago mantiene una presencia destacada dentro del ambiente deportivo debido a su trayectoria reciente como entrenador y a los clubes que condujo en los últimos años.

Su paso por Racing y Boca Juniors, institución a la que dirigió hasta finales de 2024, contribuyó a que la información sobre su estado de salud despertara interés tanto en Chile como en Argentina.

La preocupación inicial generada por la emergencia médica encontró un primer alivio en los informes oficiales difundidos por Universidad de Chile, que señalaron que el entrenador se encuentra en buenas condiciones. Sin embargo, el proceso de observación clínica continúa y aún no existe información oficial sobre los plazos de recuperación ni sobre la fecha en la que Fernando Gago podrá regresar a sus funciones habituales al frente del conjunto chileno.