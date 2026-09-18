Argentina alcanzó las 101 medallas y se mantiene segunda en los Suramericanos Santa Fe 2026

La delegación argentina tuvo un destacado comienzo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y, al finalizar la quinta jornada de competencia, alcanzó un total de 101 medallas, distribuidas en 31 de oro, 28 de plata y 42 de bronce.

Con esta cosecha, el conjunto nacional se ubicó segundo en el medallero general, únicamente por detrás de Brasil, según se informó la Agencia Noticias Argentinas. La jornada del jueves 17 de septiembre volvió a ampliar la cosecha argentina con una combinación de resultados en diferentes disciplinas. Fueron dos medallas de oro, cinco de plata y seis de bronce, con actuaciones individuales y por equipos que permitieron incrementar el registro nacional.

Entre las actuaciones más destacadas estuvieron las de Santiago Menín y Rodrigo Enriquez, quienes conquistaron la medalla dorada en el equipo doble masculino de remo, peso ligero, y la de Fernanda Russo, que volvió a ocupar el primer lugar en la prueba de 10 metros rifle de aire, logrando el tricampeonato en los Juegos Suramericanos.

Los dos oros de la quinta jornada

El remo y el tiro deportivo aportaron los dos máximos festejos argentinos del jueves. En el doble masculino de remo, peso ligero, Santiago Menín y Rodrigo Enriquez se quedaron con la medalla de oro, sumando una nueva consagración para la delegación.

Por su parte, Fernanda Russo volvió a imponerse en la prueba de 10m rifle de aire femenino. La deportista consiguió así el tricampeonato en los Juegos Suramericanos, una marca destacada dentro de su participación en la competencia.

Cinco medallas de plata

La delegación también consiguió cinco medallas de plata durante la jornada del 17 de septiembre. En remo, el equipo femenino de cuatro remos largos sin timonel obtuvo el segundo puesto. La misma disciplina aportó otra medalla plateada con el equipo masculino de ocho remos largos con timonel.

El ciclismo BMX Racing tuvo como protagonista a Gonzalo Molina, quien conquistó la presea de plata. En bochas volo individual, Lucas Hecker consiguió el segundo lugar, mientras que el equipo femenino de pentatlón moderno completó la cosecha de cinco platas del día.

Los bronces del jueves

La jornada también dejó seis medallas de bronce para Argentina. En remo, el equipo doble masculino obtuvo el tercer puesto en remos largos sin timonel. En esgrima espada, la medalla de bronce fue para el equipo femenino.

El boxeo aportó otras dos preseas. Delfina Aranciba consiguió el bronce en la categoría de 57 kg, mientras que Mateo Tavarone hizo lo propio en la categoría masculina de 70 kg.

Los oros del 16 de septiembre

La jornada anterior también había sido especialmente productiva para la delegación argentina. En SUP masculino, Santino Basaldella volvió a imponerse, después de haber conseguido también el oro durante una jornada previa. En pentatlón moderno femenino, la ganadora de la medalla dorada fue Catalina Serio, de apenas 16 años. A su vez, en SUP femenino, Juliette Duhaime volvió a ganar otro oro.

Más tarde, Mara Kucharski se consagró en tiro deportivo femenino, mientras que el equipo masculino de esgrima sable también consiguió el primer lugar del podio. Las últimas dos medallas doradas mencionadas para esa jornada correspondieron a Julieta Lucas, en gimnasia artística suelo, y al equipo masculino de Esports Valorant.

Los oros del 15 de septiembre

La cosecha argentina también había comenzado a crecer durante el 15 de septiembre. El primer oro de esa jornada fue para Mateo Kalejman, en ciclismo de ruta contrarreloj individual. En SUP sprint femenino, Juliette Duhaime obtuvo la medalla dorada, mientras que en la versión masculina de la misma prueba se consagró Santino Basadella.

En patinaje artístico libre, el ganador fue Juan Segundo Rodríguez. En tiro rifle de aire, el equipo mixto integrado por Fernanda Russo y Julián Gutiérrez consiguió la medalla de oro.

Benjamín Gader sumó otro primer puesto en patinaje velocidad. En gimnasia artística, Emilia Acosta ganó el oro en salto y Julieta Lucas hizo lo propio en barras asimétricas.

La jornada tuvo además una actuación destacada de Malena Santillán en natación. La deportista rompió el récord del campeonato en los 200 metros de espalda, con un tiempo de 2:10.99. También en natación, Macarena Ceballos volvió a ganar, esta vez en los 50 metros pecho.

El comienzo de una campaña con múltiples disciplinas

El recorrido argentino había comenzado con el oro de Pascual Di Tella, campeón en sable individual masculino tras vencer en la final al venezolano Eliecer Romero por 15-12. Además, Juan Bacha completó el podio con la medalla de bronce.

La natación también tuvo una participación determinante desde el comienzo. Macarena Ceballos ganó los 100 metros pecho con un tiempo de 1:06.80, mientras que Cecilia Dieleke compartió el primer puesto en los 50 metros espalda con la brasileña Etiene de Medeiros, ambas con un registro de 28.38 segundos. Andrea Berrino consiguió el bronce en esa prueba.

La disciplina aportó además la plata de Martina Barbeito en los 100 metros pecho. Los equipos femenino y masculino de 4x200 metros estilo libre finalizaron terceros. El conjunto femenino estuvo integrado por Delfina Dini, Cecilia Dieleke, Laila Chain y Malena Santillán, mientras que el masculino estuvo conformado por Matías Chaillou, Lucas Alba, Máximo Aguilar y Guido Buscaglia.

También en natación, Lucas Alba obtuvo el bronce en los 800 metros libres. A esa cosecha se sumó el bronce del equipo masculino de gimnasia artística y la medalla conseguida por Romina Imwinkelried en aguas abiertas, en los 10 kilómetros.

Un medallero construido entre múltiples disciplinas

El registro general informado para Argentina queda compuesto por 31 oros, 28 platas y 42 bronces. La distribución por disciplinas incluida en el balance contempla una amplia participación nacional.

Los 31 oros se distribuyen entre gimnasia artística, patinaje artístico, ciclismo de montaña, ciclismo de ruta, Esports, patinaje en velocidad, esgrima, disparo, SUP, natación, pentatlón moderno, tiro deportivo, esgrima sable por equipos, gimnasia artística suelo, Esports Valorant, remo doble masculino de peso ligero y tiro rifle de aire femenino.

Las 28 medallas de plata corresponden a gimnasia artística, patinaje artístico, bochas, ciclismo BMX, Esports, esgrima, pentatlón moderno, remo, tiro, patinaje velocidad, SUP, natación y pesas.

Por su parte, el registro de 42 bronces contempla medallas en gimnasia artística, patinaje artístico, bochas, boxeo, ciclismo BMX estilo libre, ciclismo en ruta, equitación, Esports, esgrima, nado en aguas abiertas, remo, tiro, patinaje velocidad, SUP, natación y triatlón.