Una campeona sudamericana reclamó más apoyo para el deporte: "Necesitamos plata"

La tiradora argentina Fernanda Russo, dos veces campeona en esta edición de los Juegos Suramericanos 2026, aseguró que el deporte amateur en el país atraviesa una "situación muy triste".

La atleta comentó que el medallero es "mentiroso", que solamente se sostiene por la garra de los deportistas nacionales, y pidió por el regreso del aporte del 1% al desarrollo deportivo.

Con una amplia trayectoria en tiro deportivo, Fernanda Russo se quedó con el oro en dos disciplinas de tiro con rifle a 10 metros, tanto en la categoría individual como en la de equipos mixtos.

Fernanda Russo se sumó al esgrimista Augusto Servello como una de las dos atletas argentinas que cuestionaron la falta de apoyo económico por parte del Gobierno Nacional que conduce Javier Milei.

Poco después de quedarse con su segunda presea de oro, la deportista de 27 años calificó de "muy triste" a la actualidad del deporte amateur argentino, a partir de la falta de dinero y de cómo se hace sentir a la hora de entrenar y participar de competencias de primer nivel.

"Estamos donde estamos solo porque los argentinos tenemos huevos y ovarios", subió la apuesta la deportista, que luego aseguró que ganaron "con el corazón" pero igualmente necesitan de la inversión económica estatal.

Además, la tiradora aprovechó el "espacio de visibilidad" para pedir por el regreso del impuesto del 1% a la telefonía móvil que era destinado al desarrollo deportivo y fue dejado sin efecto durante el gobierno de Mauricio Macri.

La tiradora, con participación en los últimos tres Juegos Olímpicos, dejó en claro que a la delegación argentina le "falta un montón" para determinar cuánto es lo que vale "la garra que le pone un deportista amateur en Argentina", pero igualmente le agradeció al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y al Ejército Argentino, que actualmente es su "principal sostén".