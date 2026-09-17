Leonardo Ponzio firmó contrato como entrenador de River y dirigirá hasta 2027

El destino institucional y deportivo del Club Atlético River Plate ha dado un giro trascendental en este tramo de la temporada. Leonardo Ponzio, quien se desempeñó como mediocampista durante nueve años con la banda roja en el pecho, dejará oficialmente su condición de interino para asumir con todas las prerrogativas el mando del primer equipo. El director técnico ha firmado un contrato que lo vinculará a la institución hasta agosto de 2027, un acuerdo que incluye un lógico aumento salarial y que ratifica la confianza depositada por la comisión directiva que encabeza el presidente Stefano Di Carlo.

La decisión de formalizar este vínculo no responde únicamente a los méritos deportivos acumulados en el campo de juego, sino también a un marco regulatorio estricto. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no permite que entrenadores interinos estén a cargo de un club de Primera División durante más de dos partidos. En consecuencia, tras el encuentro disputado ante Independiente Rivadavia —el cual representó su segundo triunfo consecutivo—, la dirigencia optó por blindar la continuidad del exjugador y asegurar un proyecto a largo plazo en el banco de suplentes del "Millonario".

Radiografía de un inicio triunfal y caliente

El ciclo de Leonardo Ponzio al frente del primer equipo se ha caracterizado por una propuesta ofensiva contundente, traducida en ocho goles a favor en tres partidos, registros que sostienen al equipo con puntaje perfecto al cabo de tres fechas. Este arranque furioso ha estado marcado de manera incondicional por la presencia de su público en cada uno de los escenarios donde se ha presentado la institución del barrio porteño de Núñez, tanto en condición de local frente al elenco mendocino como en sus respectivas visitas a las provincias de Buenos Aires y Tucumán, donde los simpatizantes tuvieron permitido el ingreso.

Para comprender en detalle el desarrollo de este invicto inicial, es menester repasar los hitos de sus tres presentaciones oficiales:

Estreno victorioso en el sur: El ciclo comenzó con un vibrante triunfo como visitante ante Banfield por 3-2, un encuentro que exigió carácter y capacidad de reacción en condición de visitante.

Exhibición de buen fútbol en casa: Los tramos de mejor fútbol de lo que va de su trayectoria como entrenador se vislumbraron durante la primera parte del partido frente a Independiente Rivadavia, compromiso que concluyó con una sólida victoria por 3-1.

Sufrimiento y polémica en Tucumán: La última escala de este tramo inicial requirió superar de forma agónica y con mucho sufrimiento a los dirigidos por Julio César Falcioni —Atlético Tucumán— por 2-1, un cotejo que además dejó secuelas en el plano extradeportivo debido a un arbitraje que generó el inmediato descontento del entrenador rival.

El complejo objetivo continental y el panorama en el torneo

Más allá del entusiasmo que genera este arranque arrollador con puntaje perfecto, la realidad estadística y competitiva plantea escenarios complejos que Leonardo Ponzio deberá resolver en lo que resta de la temporada. El objetivo primordial de la institución es devolver a River a la Copa Libertadores, una meta exigente que pondrá a prueba la solidez táctica y anímica del plantel en el corto y mediano plazo.

En el plano doméstico, el equipo ha logrado enderezar el rumbo en la competencia local, devolviendo a River a los puestos de clasificación dentro de la zona B del Torneo Clausura. Las coordenadas actuales del rendimiento competitivo en los certámenes oficiales se estructuran de la siguiente manera:

Torneo Clausura (Zona B): La institución se encuentra situada en la séptima posición con 13 puntos, ubicándose a cinco unidades de distancia del líder del grupo.

Tabla Anual: En este apartado fundamental para las aspiraciones internacionales, el equipo aún no se encuentra en una posición apta para clasificar de manera directa a la próxima Copa Libertadores, marchando en la sexta ubicación con 42 unidades, a tres del último puesto de acceso disponible.

Con el respaldo contractual asegurado hasta agosto del año próximo, el desafío inmediato para el cuerpo técnico será traducir la efectividad ofensiva de estas primeras fechas en una regularidad sostenida que permita achicar las distancias en las tablas de posiciones y cumpla con la exigencia histórica de llevar nuevamente a la institución a la máxima competencia del continente.