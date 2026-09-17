Boca-Vélez: la AFA postergó el fallo y la clasificación sigue en disputa

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino postergó hasta el martes su veredicto sobre el cruce entre Boca y Vélez por la Copa Argentina. La decisión quedó en suspenso a la espera de que el club xeneize presente formalmente su descargo frente al planteo realizado por la institución de Liniers.

Vélez solicitó que se le otorgue la clasificación a los cuartos de final a partir de una supuesta alineación indebida de su rival. Por ese motivo, el organismo disciplinario analizará el caso este martes, una vez incorporada la presentación de Boca al expediente.

La resolución tendrá impacto directo sobre la continuidad del certamen: mientras el Tribunal estudia los argumentos de ambas partes, permanece pendiente la definición del equipo que enfrentará a Racing Club en la siguiente fase.

El eje del reclamo: seis extranjeros en la planilla

El planteo de Vélez se concentra en la composición de la planilla del partido disputado el 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Según el reclamo del club de Liniers, Boca incluyó seis futbolistas extranjeros, una cantidad que supera el límite permitido por la reglamentación de la AFA.

El encuentro había terminado 0-0 y la clasificación se definió posteriormente mediante una tanda de penales favorable a Boca. En aquella jornada, el entrenador Rodolfo Arruabarrena inscribió en la planilla a los siguientes jugadores:

Álvaro Montero

Leandro Lozano

Carlos Palacios

Sebastián Villa

Enner Valencia

Ángel Romero

El detalle que ocupa un lugar central en la defensa de Boca es que Ángel Romero fue el único de los seis futbolistas que no ingresó al campo de juego. Es decir, aunque figuró en la planilla presentada para el encuentro, no llegó a disputar minutos.

La defensa de Boca y el argumento del error administrativo

A partir de esa circunstancia, la defensa del club xeneize sostiene que lo ocurrido debe interpretarse como un mero error administrativo. El argumento de Boca se apoya en que la inclusión de los seis extranjeros en la planilla no le habría otorgado una ventaja deportiva, precisamente porque Romero, el sexto futbolista involucrado en el reclamo, no sumó minutos durante el partido.

Sobre esa base, la dirigencia de la Ribera considera que la eventual consecuencia disciplinaria no debería modificar el resultado deportivo del encuentro ni la clasificación obtenida por Boca en los penales.

La postura del club apunta, en cambio, a que la sanción se limite a apercibimientos o multas económicas, sin alterar lo ocurrido dentro del campo de juego ni la posterior definición desde los doce pasos.

El antecedente que presenta Boca

Para respaldar su posición, Boca recurre a un antecedente del fútbol femenino entre Belgrano y Lanús. En aquel caso, la AFA mantuvo el resultado del partido y aplicó únicamente una sanción disciplinaria al club cordobés después de que realizara seis modificaciones.

Ese antecedente forma parte de la argumentación con la que la dirigencia de la Ribera busca establecer que una infracción de carácter reglamentario o administrativo no necesariamente debe traducirse en la pérdida de un resultado deportivo.

El Tribunal de Disciplina deberá ahora analizar el reclamo de Vélez, el descargo formal de Boca y las circunstancias concretas del partido disputado en Córdoba antes de adoptar una resolución sobre la clasificación.

Racing espera la definición

Mientras el expediente aguarda una resolución definitiva, la Copa Argentina ya tiene previsto el escenario de la siguiente instancia. El fallo determinará quién será el rival de Racing Club en los cuartos de final, con Boca y Vélez todavía vinculados a una disputa que excedió la definición que se había producido en el campo de juego y en los penales.

El cruce de la próxima fase ya tiene fecha y sede confirmadas:

Domingo 27 de septiembre

Estadio Gigante de Arroyito

Rosario

La única cuestión pendiente es quién llegará a ese encuentro como clasificado. El Tribunal de Disciplina deberá pronunciarse este martes, una vez recibido el descargo de Boca, sobre un reclamo que tiene como punto de partida la inclusión de seis extranjeros en la planilla, pero cuya resolución definirá el rumbo inmediato de uno de los cruces de la Copa Argentina.