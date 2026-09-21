Argentina busca más medallas en los Suramericanos: fútbol y Rugby Seven, lo destacado del lunes

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrán este lunes 21 de septiembre una nueva jornada de intensa actividad para los deportistas argentinos. Las distintas delegaciones nacionales se presentarán en una amplia variedad de disciplinas con el objetivo de avanzar en las competencias y conseguir nuevas medallas para el país.

La agenda estará distribuida entre Santa Fe, Rosario y Rafaela, las tres ciudades que albergan las competencias de esta edición del evento deportivo, que reúne a más de 4000 atletas de 15 países y que tendrá actividad hasta el 26 de septiembre.

Entre todos los compromisos previstos para la jornada, dos concentrarán especialmente la atención: el partido de la Selección argentina masculina de fútbol, que buscará avanzar a las semifinales, y las finales del Rugby Seven femenino y masculino, donde los equipos argentinos irán directamente por la medalla de oro.

La Selección argentina enfrenta a Venezuela

El gran atractivo del lunes será el encuentro que disputará la Selección argentina de fútbol dirigida por Diego Placente. La Albiceleste llega a este compromiso después de haber conseguido una recuperación en la última fecha, cuando derrotó 1-0 a Uruguay. Ese resultado le permitió llegar a la instancia en la que ahora deberá enfrentarse mano a mano con Venezuela por un lugar en las semifinales.

El partido está programado para las 15:00 y forma parte de la fase de grupos.

La jornada futbolística representa así uno de los puntos centrales de la agenda argentina, con un equipo que llega después de haber conseguido un triunfo frente a Uruguay y que tendrá ahora a Venezuela como rival directo en la búsqueda de continuar avanzando en el torneo.

Rugby Seven: dos finales por el oro

El otro gran foco de atención estará puesto en el Rugby Seven, donde Argentina tendrá representantes en las dos finales por la medalla de oro. Los encuentros debían disputarse el domingo, pero fueron cancelados debido a las condiciones climáticas. Por esa razón, las delegaciones nacionales afrontarán este lunes sus respectivos compromisos decisivos.

El equipo femenino se medirá con Colombia a las 19:42, en la final por la medalla de oro.

Poco después, a las 20:12, será el turno del seleccionado masculino, que enfrentará a Chile, también en la definición por la medalla dorada.

Los dos partidos aparecen entre los momentos más relevantes de la jornada argentina, ya que ambos equipos llegan a una instancia en la que el resultado determinará quién se queda con el primer puesto de la competencia.

Una agenda que comienza desde temprano

La actividad argentina comenzará a las 9:00, con el bádminton mixto, donde Argentina enfrentará a Paraguay por la fase de grupos.

A las 9:20, en surfing de tabla corta femenino, participarán Victoria Muñoz y Lucía Indurain. Diez minutos más tarde, a las 9:30, habrá presencia argentina en pelota vasca, con Micaela Cortez en frontball femenino y Guillermo Osorio en frontón.

A las 10:00, será el turno de Adrián Astorga en frontball masculino. A la misma hora, la lucha grecorromana masculina tendrá tres representantes argentinos: Arsen Julfalakyan, en la categoría de 77 kg; Pablo Djamkotchian, en 87 kg; y Ricardo Gómez, en 97 kg.

A las 10:20, Thiago Passeri participará en surfing de tabla corta masculino.

La agenda continuará a las 11:05, con ciclismo en pista y la participación de Juan Rodríguez, Iñaki Serrano y Lucas Vilar.

Al mediodía, a las 12:00, el seleccionado argentino de waterpolo femenino enfrentará a Chile.

Más competencias durante la tarde

La actividad continuará a las 13:00, nuevamente con bádminton mixto. Argentina se medirá con Brasil por la fase de grupos. A las 14:00, la gimnasia rítmica tendrá como representantes a Celeste D'Arcangelo y Agostina Vargas, quienes competirán en aro. Ambas volverán a presentarse a las 14:40, esta vez en la prueba de pelota.

A las 15:00, además del partido de fútbol frente a Venezuela, Argentina tendrá actividad en vóley masculino, con un encuentro frente a Bolivia, también correspondiente a la fase de grupos.

La agenda seguirá a las 16:30, con el seleccionado argentino de softball masculino, que jugará ante Bolivia por la ronda preliminar.

A las 16:45, la gimnasia rítmica tendrá nuevamente presencia argentina, en esta ocasión con Celeste D'Arcangelo y Lara Granero en la prueba de mazas.

La pelota vasca volverá a ocupar un lugar en la programación a las 17:00, con Lis García y Cynthia Pinto, quienes enfrentarán a Perú en rubber trinquet, en la rama femenina.

En la misma disciplina y modalidad, aunque no antes de las 17:00, se presentarán Facundo Andreasen y Alfredo Villegas, también ante Perú, en la rama masculina.

El cierre de la jornada tendrá más representantes argentinos

Las competencias argentinas continuarán durante la noche. A las 19:00, el seleccionado masculino de softball enfrentará a Venezuela por la ronda preliminar.

A la misma hora, el equipo argentino de waterpolo masculino se medirá con Brasil.

Después llegará el turno de las dos finales de Rugby Seven. A las 19:42, Argentina enfrentará a Colombia en la final femenina por la medalla de oro. A las 20:12, el seleccionado masculino jugará ante Chile, también con el oro en disputa.

De esta manera, el cierre de la programación concentrará dos de las definiciones más importantes para la delegación argentina.