Messi quedó a tres goles del récord histórico de tiros libres

Lionel Messi volvió a convertir de tiro libre y alcanzó una nueva marca en su carrera. El argentino anotó en el empate 2-2 de Inter Miami ante San Diego FC, por una nueva fecha de la MLS, y llegó a 75 goles de pelota parada.

El conjunto de San Diego se había puesto en ventaja a los 12 minutos con un gol de Anders Dreyer. A los 24, Messi se hizo cargo de un tiro libre y ejecutó un remate que no llegó a ser desviado por ningún jugador y terminó dentro del arco para establecer el 1-1.

Con esa conquista, el rosarino alcanzó los 75 goles de tiro libre y quedó a tres del brasileño Marcelinho Carioca, quien aparece con 78 en el registro citado por las estadísticas del encuentro.

Así quedó el registro

Messi venía de convertir dos tiros libres en el triunfo 7-1 de Inter Miami ante Montreal, el 29 de agosto. Esos tantos le habían permitido alcanzar los 74 y acercarse a los principales especialistas históricos en esta faceta.

Con el gol ante San Diego, la clasificación queda encabezada por:

Marcelinho Carioca: 78 goles

Lionel Messi: 75

Roberto Dinamite: 75

Jair Rosa Pinto: 74

Juninho Pernambucano: 72

Las estadísticas históricas de tiros libres pueden presentar diferencias según los criterios utilizados para contabilizar determinados partidos y competencias.

Un nuevo hito con Inter Miami

El tanto ante San Diego también fue el 101° de Messi con la camiseta de Inter Miami. El argentino había alcanzado los 100 goles con el club apenas cuatro días antes, en el triunfo 2-0 ante Cruz Azul por la Campeones Cup.

El equipo de Florida terminó empatando 2-2 después de que Luis Suárez marcara el 2-1 y Dreyer volviera a convertir para San Diego. Fue el cuarto empate consecutivo de Inter Miami en la MLS.

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