Messi y Suárez marcaron, pero Inter Miami empató 2-2 ante San Diego

Inter Miami empató 2-2 ante San Diego FC por la semana 27 de la temporada regular de la MLS 2026. Lionel Messi y Luis Suárez marcaron para el conjunto local, mientras que el danés Anders Dreyer convirtió los dos tantos del equipo visitante.

El encuentro tuvo un comienzo favorable para San Diego, que disputó por primera vez un partido en el estadio de Inter Miami.

Messi igualó con un tiro libre

A los 12 minutos del primer tiempo, Dreyer recibió un pase filtrado y quedó mano a mano con el arquero. El delantero definió por encima del guardameta y puso el 1-0 para San Diego.

Inter Miami llegó al empate a los 24 minutos mediante una pelota parada. Messi ejecutó un tiro libre desde el sector derecho, cerca del borde del área. El centro no fue desviado por ningún jugador y terminó ingresando lentamente junto al palo izquierdo para el 1-1.

Suárez puso en ventaja a Inter Miami

En el segundo tiempo, el conjunto dirigido por Javier Mascherano logró dar vuelta el resultado.

A partir de un pase preciso de Rodrigo De Paul, Luis Suárez recibió dentro del área y definió de media vuelta con un remate que se metió junto al segundo palo.

El uruguayo puso así el 2-1 para Inter Miami, que buscaba quedarse con los tres puntos como local.

Sin embargo, San Diego reaccionó en el tramo final.

Dreyer apareció otra vez sobre el cierre

Cuando faltaba poco para el final, Dreyer volvió a marcar. El delantero recibió un pase bombeado de un compañero y definió de zurda para establecer el 2-2 definitivo.

De esta manera, Inter Miami dejó escapar la victoria pese a los goles de Messi y Suárez.

Cuándo vuelve a jugar Messi

El próximo partido de Inter Miami será el domingo 27 de septiembre, cuando visite a Columbus Crew por la MLS.

El encuentro está previsto para las 20 de Argentina y será el último compromiso de Messi con el club antes de viajar para sumarse a la Selección argentina.

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