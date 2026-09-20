Guadalupe Díaz ganó la medalla de plata y sumó otra alegría para Catamarca en los Juegos Suramericanos

La representante de Catamarca Guadalupe Díaz consiguió la medalla de plata en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de finalizar en el segundo lugar del Sprint por Equipos Femenino junto a Natalia Vera y Valentina Méndez.

El equipo argentino alcanzó el segundo puesto tanto en la clasificación como en la ronda final de la competencia, quedando por detrás de Colombia, que se quedó con la medalla de oro.

De esta manera, Díaz sumó una nueva medalla para Catamarca y Argentina en el marco de la competencia continental, acompañada por Vera y Méndez en una destacada actuación dentro de la disciplina.

El resultado representa un nuevo reconocimiento para la deportista catamarqueña, que logró subir al segundo escalón del podio en una de las pruebas de ciclismo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.