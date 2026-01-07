Argentina cayó ante Suiza y quedó eliminada de la United Cup

El equipo argentino fue eliminado de la United Cup tras caer por 2-1 frente a Suiza en los cuartos de final del torneo, en una serie que se definió en el dobles mixto y puso fin a la mejor actuación histórica del país en esta competencia.

El punto decisivo quedó en manos de la dupla suiza integrada por Belinda Bencic y Jakub Paul, que se impuso ante Lourdes Carlé y Guido Andreozzi, sellando la clasificación europea a las semifinales y dejando sin chances al conjunto nacional.

Previamente, Sebastián Báez había reavivado las ilusiones argentinas al vencer a Stan Wawrinka por 7-5 y 6-4, resultado que igualó transitoriamente la serie. Con ese triunfo, Báez alcanzó su tercera victoria en la presente edición del torneo por equipos mixtos.

En el primer punto de la jornada, Solana Sierra no pudo ante Belinda Bencic y cayó por 6-2 y 6-2, lo que le dio a Suiza la ventaja inicial en la serie.

Más allá de la derrota, el seleccionado argentino alcanzó por primera vez en su historia los cuartos de final de la United Cup, instancia en la que se enfrentó a un equipo de sólida trayectoria internacional. El desempeño fue seguido con interés por el ámbito tenístico de distintas provincias, incluida Catamarca, donde el crecimiento del deporte mantiene expectantes a jugadores, entrenadores y aficionados.

La United Cup se disputa desde 2023 y presenta un formato de series compuestas por tres partidos: un singles masculino, un singles femenino y un dobles mixto. Argentina fue tercera en las ediciones 2023 y 2025, no participó en 2024 y, en esta temporada, volvió a destacarse con actuaciones individuales y colectivas que marcaron un nuevo hito para el tenis nacional.