Argentina contundente en el Mundial de Pádel 2026: varones y mujeres están en semis

Argentina continúa firme en su camino en el Mundial de Pádel 2026. La selección masculina, vigente campeona de la competencia, superó este jueves a Alemania por 3-0 en los cuartos de final y aseguró su lugar entre los cuatro mejores equipos del certamen que se disputa en Doha, Qatar.

El conjunto nacional volvió a mostrar contundencia en una eliminatoria que resolvió con autoridad, sin dejar margen para la reacción de su rival. Con tres victorias consecutivas en los partidos de la serie, Argentina cumplió con su objetivo y ahora se prepara para afrontar un desafío de mayor exigencia frente a Italia, que también consiguió su clasificación a las semifinales.

La superioridad argentina se reflejó en cada uno de los encuentros disputados ante Alemania. Desde el primer punto, el equipo logró establecer diferencias importantes y construir una victoria que terminó de consolidarse con las actuaciones de sus principales parejas.

El resultado final de 3-0 permitió cerrar la eliminatoria sin sobresaltos y mantener las aspiraciones de la selección de defender la corona obtenida en la edición anterior.

Chingotto y Alfonso abrieron el camino con una contundente victoria

El primer punto de la serie quedó en manos de Fede Chingotto y Gonza Alfonso, quienes enfrentaron a los alemanes Agustín Reca y Matthias Wunner.

La pareja argentina se impuso con un contundente doble 6-1, en un encuentro que tuvo una duración de cincuenta minutos. La diferencia en el marcador permitió que el equipo nacional tomara rápidamente la delantera en la eliminatoria y comenzara a encaminar su clasificación.

El triunfo inicial resultó determinante para el desarrollo de la serie, ya que colocó a Argentina en una posición favorable y trasladó la presión al conjunto alemán, que necesitaba ganar los siguientes encuentros para mantener sus posibilidades de avanzar.

Sin embargo, la selección argentina continuó mostrando solidez y no permitió que Alemania pudiera recuperar terreno.

Augsburger y Di Nenno sellaron el pase a semifinales

El segundo punto de la eliminatoria estuvo a cargo de Leo Augsburger y Martín Di Nenno, quienes se enfrentaron a Johannes Lindmeyer y Benjamin Fitzon. La dupla argentina volvió a demostrar su superioridad y consiguió una victoria por 6-0 y 6-4, en un partido que se extendió durante cuarenta y cinco minutos.

Con ese resultado, Argentina alcanzó el 2-0 en la serie y aseguró matemáticamente su clasificación a las semifinales del Mundial de Pádel 2026.

El triunfo permitió que el conjunto nacional resolviera la eliminatoria antes de la disputa del tercer encuentro, aunque el compromiso restante igualmente se desarrolló y terminó con una nueva victoria argentina.

Stupaczuk y Arce completaron el 3-0 ante Alemania

El tercer punto, que ya no modificaba el resultado general de la eliminatoria, también quedó en manos de la selección argentina. Franco Stupaczuk y Maxi Arce se enfrentaron a Christian Boehnke y Nick Merten, a quienes derrotaron por 6-3 y 6-0, en cincuenta y dos minutos de juego.

De esta manera, Argentina completó una actuación perfecta frente a Alemania, con tres triunfos en igual cantidad de partidos y una clasificación que reafirma su condición de vigente campeona.

La contundencia del equipo nacional volvió a ser uno de los aspectos destacados de la jornada, en la que consiguió avanzar sin necesidad de prolongar la definición de la serie.

Italia remontó ante Suecia y será el rival de Argentina

La próxima adversaria de Argentina en las semifinales será Italia, que este jueves también logró avanzar tras vencer a Suecia por 2-0 en los cuartos de final. El conjunto italiano mantiene su condición de invicto en el torneo y llegará al cruce con el equipo argentino después de resolver una eliminatoria en la que debió remontar los dos partidos disputados.

En el primer punto, Álvaro Montiel y Flavio Abbate se enfrentaron a Albin Olsson y Douglas Rutgersson. Los italianos cedieron el primer set en el tie-break, pero lograron recuperarse y terminaron imponiéndose por 6-7, 6-3 y 6-2.

La remontada permitió que Italia tomara la delantera en la serie y quedara a un triunfo de la clasificación.

En el segundo encuentro, los suecos Willy Släryd y Adam Axelsson comenzaron mejor y consiguieron adelantarse en el marcador. Sin embargo, Aris Patiniotis y Giulio Graziotti reaccionaron y revirtieron el desarrollo del partido.

La pareja italiana se impuso por 2-6, 6-2 y 6-4, resultado que le permitió cerrar la eliminatoria por 2-0 y asegurar su lugar en las semifinales. El enfrentamiento entre Argentina e Italia se disputará este viernes y será uno de los cruces determinantes en la definición del Mundial.

España también avanzó y se medirá con Portugal

En la otra llave de las semifinales masculinas, España y Portugal serán los protagonistas del enfrentamiento por un lugar en la final. La selección española superó a Brasil en los cuartos de final y consiguió avanzar entre los cuatro mejores equipos de la competencia. De esta manera, el conjunto ibérico se mantiene en carrera por el título y tendrá como próximo rival a Portugal.

Así, las semifinales masculinas del Mundial de Pádel 2026 quedaron definidas con dos cruces: Argentina frente a Italia y España ante Portugal.

La presencia de Argentina y España en esta instancia vuelve a colocar a dos de las principales selecciones del certamen en el camino hacia la definición, en una competencia que reúne a los mejores equipos del pádel internacional.

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La selección femenina también está entre las cuatro mejores

La actuación argentina en Doha no se limita a la rama masculina. La selección femenina también continúa con una marcha perfecta y consiguió su clasificación a las semifinales tras derrotar por 3-0 a Portugal en los cuartos de final.

El equipo nacional volvió a demostrar su contundencia y ganó todos los partidos de la eliminatoria sin ceder sets, una característica que se mantiene a lo largo de sus cuatro presentaciones en el torneo. Con este resultado, Argentina alcanzó las semifinales femeninas y se ubicó entre las cuatro mejores selecciones del Mundial de Pádel 2026.

La victoria ante Portugal consolidó una campaña que hasta el momento no registra sets perdidos. La regularidad del conjunto argentino se reflejó tanto en el resultado general como en la manera en que resolvió cada uno de sus compromisos.

De esta manera, el país tendrá representación en las semifinales de ambas ramas, con los equipos masculino y femenino todavía en competencia y con la posibilidad de continuar avanzando en la búsqueda del título.

La jornada de este jueves dejó a Argentina con una clasificación contundente en el cuadro masculino y otra victoria destacada en el femenino. Con Italia como próximo adversario de los hombres y la selección femenina también instalada entre las cuatro mejores, el Mundial de Pádel 2026 ingresa en una etapa decisiva para las aspiraciones nacionales.