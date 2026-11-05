Gimnasia festejó ante Belgrano y sueña con la clasificación a la Copa Libertadores

Gimnasia de La Plata le ganó 2 a 1 a Belgrano por la última fecha del Torneo Clausura con goles de Lucas Janson y Agustín Auzmendi (Alcides Benítez descontó para el "Pirata") y quedó cuarto en la tabla anual con 57 puntos, a las puertas de la clasificación a la Copa Libertadores si algunos de los primeros tres equipos obtiene el campeonato.

El "Lobo" ya tenía asegurado el tercer puesto en la Zona B, donde acumuló 31 puntos e igualó la línea de los líderes Rosario Central y Argentinos Juniors, aunque ambos todavía deben jugar su partido en el cual lucharán por el Campeón de Liga, junto a Boca.

En lo que respecta a la anual, Gimnasia debe esperar que ni Vélez (56) ni Independiente Rivadavia (56) sumen puntos en esta fecha, para poder mantener su posición como cuarto. Si Boca, Rosario Central o Argentinos ganan el Clausura, el "Lobo" se clasificará directamente a la Libertadores.

De hecho, el "Xeneize" podría darle otra ayuda, ya que si gana la Copa Sudamericana el próximo sábado 21 de noviembre ante Atlético Mineiro, también liberará su cupo en la tabla anual que irá directamente para el conjunto platense.

Por el lado de Belgrano, que tuvo una racha adversa sobre el final del torneo, quedó décimo en dicha tabla anual, con 49 puntos, pero ya se había asegurado su lugar en la Libertadores 2027 debido a que ganó el Torneo Apertura ante River en la primera mitad del año.

El partido en el "Bosque" fue de ida y vuelta pero Gimnasia comenzó dominándolo de entrada, ya que el gol de Lucas Janson llegó a los seis minutos del primer tiempo. El ex Boca y Vélez metió un gran cabezazo cruzado tras un centro desde la izquierda.

Minutos más tarde, a los 27, Agustín Auzmendi apareció solo debajo del arco tras un buscapié desde la izquierda y mandó la pelota al fondo de la red. A pesar de que el asistente cobró inicialmente offside, tras una revisión en el VAR terminaron convalidando el 2 a 0 paracial para el "Lobo".

El descuento para el elenco cordobés llegó al minuto de adición, también en la primera mitad, Alcides Benítez capitalizó un rebote en el área tras una intervención del arquero Harlen Castillo, tras un cabezazo en el área chica.

En el segundo tiempo, Belgrano buscó el empate en reiteradas ocasiones pero precisamente el guardameta colombiano se afianzó bajo los tres palos y terminó siendo la figura del equipo dirigido por Ariel Pereyra, para mantener el resultado y asegurarse la victoria.