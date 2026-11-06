Colapinto vuelve a la pista en el GP de Brasil tras la sanción: horarios y cronograma

Franco Colapinto vuelve a la actividad en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil, que se disputará este fin de semana en la ciudad de San Pablo. El piloto argentino de Alpine buscará comenzar de la mejor manera su participación en el circuito de Interlagos, luego de una experiencia en México marcada por una sanción que le impidió sumar puntos.

La penalización recibida en el Autódromo Hermanos Rodríguez condicionó el paso del pilarense por el Gran Premio mexicano. Ahora, con una nueva fecha del calendario por delante, Colapinto se prepara para afrontar las prácticas libres, la clasificación y la carrera en Brasil.

El inicio de la actividad está previsto para este viernes 6 de noviembre, con dos sesiones de entrenamientos. El cronograma continuará el sábado, con la tercera práctica libre y la clasificación, mientras que la carrera se disputará el domingo 8.

La cita en Interlagos representa una nueva oportunidad para el piloto argentino, que volverá a ponerse al volante del Alpine en un fin de semana que tendrá actividad repartida en tres jornadas.

Un balance de la temporada y la evolución de Alpine

En la previa del Gran Premio de Brasil, Colapinto habló este jueves con la prensa y realizó un balance de su año deportivo. Durante el contacto, también anticipó los desafíos que tendrá Alpine de cara a 2027.

El piloto de Pilar describió una temporada que, según sus palabras, tuvo un comienzo más complicado y luego mostró una evolución. En su análisis, también destacó el crecimiento del equipo en comparación con el año anterior.

"En general fue un año que arrancó un poco más complicado y después fue mejorando. Y el equipo, en relación con el año pasado, dio un salto muy grande", expresó Colapinto.

La declaración del argentino puso el foco tanto en su propio recorrido durante el campeonato como en el progreso de Alpine. El balance que compartió antes de salir a pista en Brasil se vinculó con una temporada que, de acuerdo con su descripción, fue mejorando a medida que avanzó.

Además de revisar el año deportivo, el piloto se refirió a los desafíos que el equipo deberá afrontar en 2027. La información disponible no detalla cuáles serán esos retos, pero sí señala que formaron parte de sus declaraciones previas al Gran Premio.

Cronograma completo del Gran Premio de Brasil

La actividad del Gran Premio de Brasil comenzará el viernes 6 de noviembre y se extenderá hasta la carrera del domingo. Las sesiones tendrán los siguientes horarios:

Viernes 6 de noviembre

Prácticas Libres 1: de 12.30 a 13.30.

Prácticas Libres 2: de 16.00 a 17.00.

Sábado 7 de noviembre

Prácticas Libres 3: de 11.30 a 12.30.

Clasificación: de 15.00 a 16.00.

Domingo 8 de noviembre

Carrera: a las 14.00.

El viernes concentrará las dos primeras sesiones de entrenamientos, que permitirán a Colapinto iniciar su trabajo en Interlagos. El sábado tendrá lugar la tercera práctica libre, antes de la clasificación que determinará el orden de salida para la competencia.

El domingo, en tanto, será el momento de la carrera, prevista para las 14.00. La actividad de todo el fin de semana podrá seguirse a través de distintas señales y plataformas.

Dónde ver las prácticas y la carrera

Toda la actividad del Gran Premio de Brasil se podrá ver por ESPN y Fox Sports. También estará disponible vía streaming mediante la aplicación Disney+.

De esta manera, las prácticas libres del viernes, las sesiones del sábado y la carrera del domingo tendrán cobertura televisiva y una alternativa de transmisión por internet.

Colapinto llega a la fecha brasileña después de la sanción que condicionó su resultado en México y con el objetivo de iniciar de la mejor manera el recorrido en Interlagos. En la previa, el piloto también dejó su evaluación de una temporada que comenzó con dificultades, pero que, según señaló, fue mejorando, al tiempo que destacó el salto dado por Alpine respecto del año pasado.

El Gran Premio de Brasil será así la próxima instancia de actividad para el argentino, en un fin de semana que comenzará este viernes con las primeras prácticas y concluirá el domingo con la carrera en San Pablo.