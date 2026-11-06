River apelará la sanción de tres fechas a Montiel y busca evitar una baja clave en los playoffs

La resolución del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sobre Gonzalo Montiel abrió un nuevo foco de conflicto entre River Plate y las autoridades del fútbol argentino. El organismo disciplinario determinó que el lateral derecho deberá cumplir tres fechas de suspensión como consecuencia de su expulsión en el Superclásico frente a Boca, disputado en el marco del Torneo Clausura.

La decisión, vinculada con una infracción sobre Lautaro Blanco que el árbitro consideró como "juego brusco grave", generó un fuerte malestar en la institución de Núñez. La extensión del castigo es el principal motivo de cuestionamiento por parte de la dirigencia, que entiende que la pena aplicada al futbolista resulta desproporcionada en relación con otros antecedentes registrados durante el campeonato.

Ante este escenario, la conducción del club, encabezada por Stéfano Di Carlo, tomó la determinación de apelar el fallo. El objetivo de River es conseguir una reducción de la sanción antes del comienzo de los playoffs, una instancia decisiva en la que el equipo necesita disponer de sus principales futbolistas para afrontar la definición del certamen.

El reclamo no se limita a la interpretación de la infracción cometida por Montiel, sino que también se apoya en una comparación con otras expulsiones que tuvieron lugar durante el Torneo Clausura.

Los antecedentes disciplinarios que alimentan el reclamo de River

Uno de los argumentos que sostiene la postura de River está relacionado con las sanciones aplicadas por el Tribunal de Disciplina a otros futbolistas expulsados por acciones consideradas como juego brusco.

Según los datos que maneja la institución, durante el campeonato se produjeron otras 11 expulsiones por ese motivo. De ese total, tres jugadores recibieron una fecha de suspensión, mientras que los ocho restantes fueron castigados con dos jornadas.

En ese contexto, Montiel fue el único futbolista sancionado con tres partidos, una diferencia que desde River consideran determinante para fundamentar la apelación.

Los antecedentes mencionados por el club permiten dimensionar el motivo de la controversia. La dirigencia entiende que la resolución aplicada al lateral se aparta de los criterios utilizados en otras situaciones similares durante el mismo torneo.

La comparación entre las sanciones se convirtió, de esta manera, en uno de los ejes centrales del reclamo que la institución buscará presentar ante las autoridades disciplinarias.

Las otras jugadas del Superclásico que generan controversia

El malestar de River con la AFA también está relacionado con otras decisiones arbitrales registradas durante el encuentro frente a Boca. En Núñez consideran que Lautaro Blanco protagonizó una infracción de características similares sobre Tobías Andrada, aunque el futbolista del conjunto xeneize no recibió una sanción que le impida disputar el próximo compromiso de su equipo.

La comparación entre ambas acciones forma parte de las diferencias que River mantiene respecto de las decisiones adoptadas durante el Superclásico. Para la institución, el tratamiento disciplinario de las jugadas constituye un elemento que debe ser considerado al momento de evaluar la sanción impuesta a Montiel.

A esa situación se suma la expulsión de Lucas Martínez Quarta, quien también vio la tarjeta roja durante el partido ante Boca. En su caso, el Tribunal de Disciplina resolvió aplicarle solamente una fecha de suspensión por impedir una oportunidad manifiesta de gol.

La diferencia entre las sanciones de los dos defensores de River también se incorpora al escenario de cuestionamientos que rodea el fallo.

El conflicto se produce, además, en medio de una tensión previa entre la institución y las autoridades arbitrales. Días antes, Di Carlo había confirmado que River solicitó formalmente que Nicolás Ramírez no vuelva a dirigir al equipo, una decisión que se suma al contexto de disconformidad con el arbitraje.

Qué partidos se perdería Montiel si la apelación no prospera

Gonzalo Montiel ya cumplió la primera fecha de suspensión durante el encuentro frente a Aldosivi. Por ese motivo, todavía le quedan dos jornadas por cumplir si el Tribunal de Disciplina mantiene la sanción original.

La situación adquiere especial relevancia por el calendario de River en el Torneo Clausura. Si el reclamo no obtiene una respuesta favorable, el lateral deberá ausentarse de los octavos de final y del siguiente compromiso oficial del equipo. En caso de que el conjunto de Núñez consiga avanzar en la competencia, Montiel tampoco estará disponible para disputar los cuartos de final.

El escenario dependerá, en consecuencia, tanto de la resolución de la apelación como del desempeño deportivo de River en la etapa eliminatoria.

Las posibilidades previstas son las siguientes:

Octavos de final: Montiel deberá cumplir una fecha de suspensión.

Siguiente compromiso oficial: el lateral continuará fuera del equipo si se mantiene el castigo.

Cuartos de final: en caso de que River avance, el futbolista tampoco podrá disputar esa instancia.

Torneo Apertura 2027: si River queda eliminado en los octavos de final, la fecha restante se trasladará al comienzo de ese campeonato.

De esta manera, la continuidad del castigo podría extenderse más allá de la participación de River en el actual Torneo Clausura, dependiendo de la instancia en la que el equipo quede eliminado.

Giovanni González, la principal alternativa para el lateral derecho

Mientras la dirigencia prepara la presentación formal para intentar reducir la sanción, el cuerpo técnico trabaja en la búsqueda de alternativas para cubrir la ausencia de Montiel.

En ese análisis, el uruguayo Giovanni González aparece como el principal candidato para ocupar el lateral derecho durante el inicio de los playoffs. La posibilidad de contar con Montiel o tener que recurrir a un reemplazante representa una cuestión importante para la planificación del equipo en una etapa en la que cada partido puede definir su continuidad en el campeonato.

La resolución del reclamo será determinante para establecer cuándo podrá regresar el campeón del mundo a la competencia oficial.

River buscará que el Tribunal de Disciplina revise la sanción de tres fechas, mientras el equipo se prepara para afrontar la etapa decisiva del Torneo Clausura. La apelación, los antecedentes disciplinarios y las alternativas para cubrir el puesto de Montiel conforman un escenario que mantiene en alerta a la institución de Núñez, que pretende contar con sus principales futbolistas para la definición del campeonato.