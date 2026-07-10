Argentina define los últimos detalles para enfrentar a Suiza y Scaloni hablará en conferencia

La Selección argentina afrontará este viernes su última jornada de trabajo antes de enfrentar a Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni aprovechará la práctica para ajustar los últimos aspectos tácticos y despejar las dudas que aún permanecen respecto de la formación titular.

El entrenamiento se desarrollará en Kansas, ciudad que ya recibió al seleccionado argentino durante su debut frente a Argelia y que nuevamente será escenario de una instancia decisiva para la Albiceleste.

La práctica está prevista para las 20.30, horario de la Argentina, mientras que, una vez concluida la actividad, el entrenador comparecerá ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa programada para las 22.15, también en horario argentino.

Será la última aparición pública de Scaloni antes del compromiso frente al conjunto suizo, encuentro correspondiente a los cuartos de final del Mundial.

Un equipo sin lesionados

La preparación del seleccionado argentino transcurre con una noticia alentadora para el cuerpo técnico: el plantel llega a esta instancia sin futbolistas lesionados.

Ese panorama permite que Scaloni tenga a disposición a todos los jugadores y que, según la información conocida durante las últimas horas, no tenga previsto introducir demasiadas modificaciones respecto del equipo que consiguió una clasificación agónica frente a Egipto. En principio, el entrenador mantendría una estructura muy similar a la que utilizó en el compromiso anterior, apostando por la continuidad de una base que logró revertir un resultado adverso y avanzar a los cuartos de final.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial del once inicial, el escenario indica que no habría cambios significativos en la formación.

Una práctica con trabajos físicos y ejercicios con pelota

Durante la jornada de entrenamiento anterior, el cuerpo técnico no dispuso un equipo titular definido sobre el campo de juego. En cambio, la planificación incluyó diferentes tipos de tareas destinadas a la preparación física y futbolística del plantel.

El preparador físico Luis Martín encabezó las actividades desarrolladas en el gimnasio, donde los jugadores realizaron ejercicios enfocados en la zona media y la zona baja del cuerpo mediante distintas estaciones de trabajo. Posteriormente, el entrenamiento continuó en el terreno de juego con ejercicios técnicos de carácter lúdico utilizando el balón.

En el tramo final de la práctica, todo el plantel se trasladó nuevamente al campo para desarrollar tareas estrictamente futbolísticas.

Ese segmento concluyó con partidos de fútbol en espacio reducido, organizados en tres tandas de diez minutos cada una.

Las principales dudas de Scaloni

Si bien el entrenador no dio indicios definitivos sobre la alineación titular, las incógnitas continúan concentrándose en dos posiciones específicas del equipo. Una de ellas corresponde al lateral derecho, donde la decisión pasa por definir entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

La otra duda aparece en el puesto de centrodelantero, donde las alternativas son Julián Álvarez o Lautaro Martínez. Además, la información disponible señala que también debe dejarse margen para alguna posible sorpresa en la mitad de la cancha, aunque por el momento no trascendieron mayores precisiones respecto de esa posibilidad.

Todos esos interrogantes comenzarían a resolverse durante la práctica prevista para este viernes, cuando el entrenador termine de definir la estrategia para enfrentar a Suiza.

La conferencia de prensa

Finalizado el entrenamiento, Lionel Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa en el Estadio de Kansas, escenario desde el cual compartirá sus impresiones en la antesala del encuentro correspondiente a los cuartos de final.

La exposición del entrenador permitirá conocer más detalles sobre el estado del plantel y la preparación realizada durante la semana, además de brindar información relacionada con el compromiso que disputará la Selección Argentina. Será el último contacto oficial del director técnico con los medios antes del partido programado para la noche siguiente.

Todo listo para el duelo con Suiza

Con el plantel completo, sin inconvenientes físicos y con la base del equipo prácticamente definida, la Selección Argentina transita las últimas horas de preparación antes de afrontar uno de los compromisos más importantes del Mundial.

La práctica de este viernes servirá para que Lionel Scaloni termine de ajustar los aspectos tácticos y resuelva las dudas que todavía permanecen abiertas respecto de la alineación inicial. Posteriormente, el entrenador brindará una conferencia de prensa en Kansas, donde ofrecerá las últimas definiciones antes de que la Albiceleste salga nuevamente al campo de juego con el objetivo de avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo.