Mbappé aclaró por qué pidió salir en el triunfo de Francia contra Marruecos

El delantero y capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, generó preocupación al sentarse sobre el campo de juego durante el partido de cuartos de final ante Marruecos, en el que tuvo que ser reemplazado.

El atacante decidió no continuar jugando en el duelo en el que los franceses accedieron a la semifinal por tercer Mundial consecutivo y fue sustituido por el delantero Jean-Philippe Mateta.

Además, el delantero del Real Madrid fue visto con hielo sobre el empeine del pie derecho en el banco de suplentes mientras esperaba el final del partido.

Aunque pudo retirarse caminando y sin mayores gestos de dolor, la preocupación se adueñó de los sentimientos de los franceses al ver cómo, a los 32 minutos de la segunda parte, Mbappé se sentaba sobre el terreno de juego a esperar el momento de ser sustituido.

El delantero resoplaba y se mostraba incómodo, pero pudo salir caminando del campo de juego y saludar al público, que lo ovacionaba por su gran Mundial, en el que ya lleva marcados ocho goles, entre los que se encuentra el tanto con el que abrió el partido ante Marruecos, a los 15 minutos del segundo tiempo.

Una vez retirado empezaron las especulaciones. En un encuentro que se disputó en la ciudad de Boston, bajo un calor agobiante, las primeras imágenes lo mostraron hidratándose a la sombra, por lo que el clima podría haber afectado su sustitución, en búsqueda de cuidar el físico de cara a los partidos decisivos de la Copa del Mundo.

Además, alrededor de 15 minutos antes de ser sustituido, el delantero había sufrido una dura infracción por parte del defensor Issa Diop, que le dio un pisotón en el pie derecho.

El impacto hizo que el jugador de 27 años terminara a los gritos en el piso y le valió la amonestación al central rival. Ya en el banco de suplentes, mientras esperaba que se confirmara la clasificación francesa a semifinales, Mbappé se encontraba con hielo sobre el empeine del pie pisado.

La Selección de Francia disputará todos los partidos de una Copa del Mundo por tercera vez consecutiva: fue campeona en Rusia 2018 y subcampeona del elenco argentino en Qatar 2022, y volverá a jugar el martes 14 de julio a las 16:00 (horario argentino) ante el ganador de España - Bélgica, por un lugar en una nueva final.