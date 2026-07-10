La AFA denunció un ciberataque tras el partido con Egipto

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reconoció ayer un ciberataque luego de que comenzaran a circular correos electrónicos con fuertes cuestionamientos al arbitraje del francés François Letexier durante el partido de octavos de final del Mundial 2026, encuentro en el que Argentina eliminó a Egipto.

El episodio tomó relevancia porque el mensaje fue enviado desde una cuenta vinculada a AFA Medios y llegó a un grupo de periodistas. En el contenido aparecía una acusación directa contra el desarrollo del encuentro: "Argentina no ganó. La victoria fue arrebatada por decisiones arbitrales corruptas".

La difusión del correo ocurrió en un contexto marcado por los reclamos de la delegación egipcia, que continuó expresando críticas por la actuación del árbitro luego del partido. Sin embargo, según se indicó, las repeticiones de las jugadas consideradas determinantes no muestran una dirección tendenciosa en las decisiones tomadas durante el encuentro.

Desde la AFA explicaron que el correo no correspondía a una comunicación oficial de la institución, sino que habría sido generado como consecuencia de un acceso no autorizado a sus sistemas.

La hipótesis de un hackeo y la exposición de información interna

Fuentes de la entidad señalaron que el mail fue producto de un hackeo y que la información perteneciente a su base de datos habría sido ofrecida en foros por un grupo hacker egipcio.

Según los datos comunicados, el acceso habría permitido obtener distintos elementos vinculados a usuarios y sistemas, entre ellos:

Direcciones de correo electrónico.

Contraseñas.

Direcciones IP.

La AFA informó posteriormente que detectó el "posible envío" desde una cuenta institucional y que comenzó un proceso de análisis para determinar la dimensión del incidente. La investigación interna busca establecer cómo ocurrió el acceso y cuáles fueron las consecuencias concretas del episodio.

La institución también señaló que trabaja "para esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas de seguridad necesarias", mientras avanza en la evaluación del alcance del ingreso no autorizado.

Un correo con acusaciones políticas y mensajes de advertencia

El contenido del mensaje distribuido entre periodistas no se limitaba a cuestionar el arbitraje. El texto también incluía expresiones de respaldo hacia la selección egipcia, a la que describía por su "absoluto honor, pasión y dominio táctico".

Además, el correo incorporaba una advertencia dirigida a las redes sociales: "si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes".

El mensaje acusaba también a Egipto de haber sufrido un arbitraje perjudicial "por apoyar a Palestina" y finalizaba con una consigna de tono desafiante: "Los faraones siempre se alzan. No olvidamos. No perdonamos".

Varios periodistas acreditados confirmaron haber recibido el correo con ese contenido, lo que incrementó la preocupación dentro de la estructura de la AFA y llevó a la entidad a emitir aclaraciones sobre el origen del mensaje.

La respuesta oficial de la AFA y el vínculo con los reclamos egipcios

La institución argentina aclaró que el correo no fue "generado ni autorizado" por su equipo de comunicación y solicitó a los destinatarios que desestimaran el contenido difundido.

Las frases incluidas en el mensaje coincidieron con declaraciones públicas realizadas después del partido por integrantes de la delegación egipcia, entre ellos el entrenador Hossam Hassan y el jugador Mostafa Ziko, quienes habían cuestionado el arbitraje.

No obstante, la AFA sostuvo que esas expresiones no formaban parte de una postura oficial de la organización y que el mensaje había sido enviado utilizando de manera indebida una cuenta vinculada a la institución.

El episodio abrió así una investigación paralela al desarrollo deportivo del Mundial 2026, con la seguridad informática como eje central y con la necesidad de determinar responsabilidades sobre la utilización de canales oficiales.

Argentina cambia el foco: el objetivo está en Suiza

Mientras la AFA trabaja para esclarecer el incidente, la delegación argentina mantiene la atención puesta en su próximo desafío deportivo.

El seleccionado nacional se prepara para enfrentar a Suiza en los cuartos de final, con el objetivo de avanzar y alcanzar una segunda semifinal consecutiva.

En medio de la controversia generada por el correo falso y las acusaciones alrededor del arbitraje, la prioridad deportiva continúa siendo la competencia. La investigación por el ciberataque avanzará en paralelo mientras Argentina busca mantener su recorrido en el Mundial 2026.