Argentina derrota a Cabo Verde y sueña con los octavos de final del Mundial

La Selección Argentina le gana por 1 a 0 a su par de Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Lionel Messi anotó el primer gol de la Selección Argentina a los 29 minutos del primer tiempo con una excelente definición.

El capitán recibió en el área tras un tremendo pase de Lisandro Martínez, controló y definió al primer palo defendido por Vozinha.

¡SII CAPITÁN, SIIIIII!



A los 29', Messi puso el 1-0 ante Cabo Verde en los 16vos. de final. pic.twitter.com/hsH7iqZCEE — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026

Con este tanto, Messi llega a siete goles en el Mundial 2026 y amplía su récord como máximo goleador de la historia del torneo, con 20 tantos.

FORMACIONES

Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira; Kevin Pina, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Ryan Mendes; y Nuno Da Costa. DT: Bubista.