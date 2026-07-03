  • Dólar
  • BNA $1460 ~ $1510
  • BLUE $1490 ~ $1510
  • TURISTA $1898 ~ $1898

7 C ° ST 4.94 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Con un golazo de Messi

Argentina derrota a Cabo Verde y sueña con los octavos de final del Mundial

El ganador del duelo ya tiene rival para el partido del próximo martes en Atlanta: será Egipto

3 Julio de 2026 19.29

La Selección Argentina le gana por 1 a 0 a su par de Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Lionel Messi anotó el primer gol de la Selección Argentina a los 29 minutos del primer tiempo con una excelente definición.

El capitán recibió en el área tras un tremendo pase de Lisandro Martínez, controló y definió al primer palo defendido por Vozinha.

Con este tanto, Messi llega a siete goles en el Mundial 2026 y amplía su récord como máximo goleador de la historia del torneo, con 20 tantos.

FORMACIONES

Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira; Kevin Pina, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Ryan Mendes; y Nuno Da Costa. DT: Bubista.

Tags
Cabo Verde Lionel Messi Mundial 2026 Selección Argentina

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también